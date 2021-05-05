Nasa'nın aracı hız rekoru kırdı : Saniyede 150 kilometreye ulaştı

NASA tarafından geliştirilmiş olan Parker Solar Probe aracı hız rekoru kırdı. Parker,2018 senesinde Güneş’e fırlatıldı. 532 bin kilometre hıza ulaşan Parker, uzaydaki en hızlı insan yapımı nesne rekorunu kırdı. Bir önceki rekor da Parker tarafından kırılmıştı.

Saniyede 150 kilometre hıza ulaşan Parker, Dünya çevresinde bir tam turu 4.5 dakikada tamamlayabiliyor. Işık hızının onbinde birine denk gelen bu hız, 29 Nisan tarihinde kayıtlara geçti. Parker’ın görevi 2025’de bitecek. Parker,belirlenen 24 noktadan yalnızca 8 tanesine ulaştı. Her noktada, Venüs’ün yerçekimini kendi hızını artırmak için kullanıyor. Bu şekilde Güneş’e biraz daha yaklaşmış oluyor.

Parker’ı tasarlayan mühendisler,aracın saatte 692 bin kilometre hıza çıkacağını tahmin etmektedir. Saniyede 192 kilometre anlamına gelmektedir.