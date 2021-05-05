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Nasa'nın aracı hız rekoru kırdı : Saniyede 150 kilometreye ulaştı

NASA'nın Güneş'e yolladığı araç hız rekoru kırdı. Nasa'nın geliştirmiş olduğu Parker isimli araç, her bir noktada Güneş'e yaklaşıyor. Parker'ı tasarlayan mühendisler,aracın yeni bir rekor daha kıracağını düşünüyor. Parker ,saniyede 150 kilometreye ulaşmıştı. Peki, Parker yeni rekor kırabilecek mi? İşte NASA'nın Güneş'e fırlattığı araç hakkında detaylar...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:27
Nasa'nın aracı hız rekoru kırdı : Saniyede 150 kilometreye ulaştı
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NASA tarafından geliştirilmiş olan Parker Solar Probe aracı hız rekoru kırdı. Parker,2018 senesinde Güneş’e fırlatıldı. 532 bin kilometre hıza ulaşan Parker, uzaydaki en hızlı insan yapımı nesne rekorunu kırdı. Bir önceki rekor da Parker tarafından kırılmıştı.

Saniyede 150 kilometre hıza ulaşan Parker, Dünya çevresinde bir tam turu 4.5 dakikada tamamlayabiliyor. Işık hızının onbinde birine denk gelen bu hız, 29 Nisan tarihinde kayıtlara geçti. Parker’ın görevi 2025’de bitecek. Parker,belirlenen 24 noktadan yalnızca 8 tanesine ulaştı. Her noktada, Venüs’ün yerçekimini kendi hızını artırmak için kullanıyor. Bu şekilde Güneş’e biraz daha yaklaşmış oluyor.

Parker’ı tasarlayan mühendisler,aracın saatte 692 bin kilometre hıza çıkacağını tahmin etmektedir. Saniyede 192 kilometre anlamına gelmektedir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:27
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