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NASA da UFO gözlemleri konusunda yapılan işbirliğine katılıyor

Geçtiğimiz haftalar içerisinde NASA’ya başkan olarak seçilen Bill Nelson, NASA’nın UFO gözlemleri konusunda yapılan işbirliğine katılacağını ifade etti. Detaylar haberimizde…

08 Haziran 2021 Salı 13:31
NASA da UFO gözlemleri konusunda yapılan işbirliğine katılıyor
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Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin kayda aldığı UFO görüntüleri bilim dünyasında bomba etkisi yaratırken, istihbarat personellerinin yanında Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA) bu işbirliğine katılıyor.

Kısa bir süre öncesinde NASA başkanı olan Bill Nelson, uzay ajansında görev yapan personellerden, Amerikan askerinin 20 yıldan sonra açıkladığı UFO görüntülerini incelemesini rica etti. CNN kanalına konuşan Nelson ‘’Şuan NASA’dayım, bilime geri döndüm ve ‘Bu görüntülere bilimsel açıdan bakabilir misiniz, bakalım bu nesneler bize neler gösterecek’ dedim.’’ şeklinde konuştu. Nelson ayrıca bu araştırmaların ne sonuçlar ortaya çıkaracağını heyecanla beklediğini söyledi.

Türk uzay bilimci Sinan Alış, UFO görüntülerinin NASA tarafından değil de askeri uçaklar ve askerler tarafından tespit edilip yayınlanmasının oldukça ilginç olduğunu ifade etti.

 

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
NasaUfoBill Nelson
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