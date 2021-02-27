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NASA astronotları, uzay yürüyüşü nasıl izlenir? NASA Youtube kanalı nasıl izlenir?

Dünya üzerindeki insan tarafından en pahalı inşaa edilmiş yapay yapılardan biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu, tarihe bir olaya imza atmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşil Devletleri’nin uzay hakkında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde üst düzey bir kurum olan NASA, önümüzdeki Pazar iki astronotunu uzaya yollayarak dünyadaki insanlara etkin bir gösteri sunacak.

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:31
NASA astronotları, uzay yürüyüşü nasıl izlenir? NASA Youtube kanalı nasıl izlenir?
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NASA astronotları, uzay yürüyüşü yapacak

Geçtiğimiz yıl uzaya iki astronotu göndererek bu anı dünyayla canlı olarak paylaşan ve oldukça ilgi odağı olan NASA, yeni dönemde bir ilke daha imza atmayı planlıyor. NASA önümüzdeki hafta yine belirlediği astronotlarını uzaya göndererek uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Ve bu olayı canlı olarak tüm dünyaya iletecek.

Uzay iki görevi NASA astronotu Kate Rubins ve Victor Glover tarafından Uluslararası Uzay İstasyonunda yürütülmekte İstasyon yeryüzünden 408 KM uzaklıkta bulunup, Dünya’nın yörüngesine oturmuş durumdadır. Tam altı buçuk saat uzay boşluğunda bulunacak olan astronotlar, istasyonun dış kabuğunda bazı modifikasyonlar ve parça değişimi yapmayı düşünüyorlar. İki astronotun temel olarak görevi güneş panellerini güncellemek.

Yapılan açıklamada belirtilenlere göre mevcut konumda bulunan güneş panelleri hala çalışıyor. İstasyona güç veren paneller özellikle 15 yıl  kullanılacak şekilde üretildi. Ancak mevcut paneller, yaklaşık 21 yıldır kullanımda. Daha verimli olan yeni paneller, istasyonun ürettiği enerjiyi 160 kWh’den 215’e çıkaracak.

Nasıl ve ne zaman izlerim?

NASA’nın gerçekleştireceği bu uzay yolculuğu, astronotlara sabitlenen bir kamera ile canlı olarak tüm dünyaya aktarılacak. Yayın NASA’nın youtube kanalında pasifik saatiyle 01.30’da başlayacak. Türkiye saatiyle ise 28 Şubat Pazar 12:30’da gerçekleşecek.



Son Güncelleme: 27.02.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
NasaUzayABDAyAstronotPazar
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