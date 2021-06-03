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NASA 30 yıl aradan sonra yeniden Venüs'e gideceğini açıkladı

NASA ,uzay araştırmalarına devam etmektedir. NASA 30 yıl aradan sonra yeniden Venüs'e gideceğini açıkladı. NASA'NIN Venüs'e olan yolculuğu nasıl gerçekleşecek? 2 insansız görevin 2030 yılında gerçekleşeceği duyuruldu. Bu haberimizde NASA'nın Venüs'e gerçekleştireceği yolculuk ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik. İşte NASA'nın gerçekleşecek insansız Venüs yolculuğu...

03 Haziran 2021 Perşembe 13:51
NASA 30 yıl aradan sonra yeniden Venüs'e gideceğini açıkladı
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Nasa’dan Venüs açıklaması

 Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gezegen hayalini açıkladı. NASA, yaklaşık 30 yıl içinde en yakın gezegen Venüs'e yeniden gitmeyi planlıyor ve iki bağımsız insansız görev, 38 milyon uzaktaki gezegeni ziyaret edecek.

NASA, DAVINCI+ ve VERITAS misyonları için 1 milyar ABD doları ayırdı. Her iki projenin de 500 milyon ABD Doları bütçesi var ve DAVINCI+ 2029'da fırlatılması planlıyor. Bu nedenle, 1978'den beri Venüs'ün atmosferine giren ilk ABD uzay aracı olacak. Venüs'ün atmosferinde fosfin gazının bulunmasının ardından bilim camiasının bu cehennem gezegenine olan ilgisi arttı. Bu gaz, dünyadaki yaşamın bir ürünü olan bir  fosfor  ve 3 hidrojenden  oluşur, bu nedenle yaşamın kendisi olarak kabul edilir. Fosfor ve hidrojenden oluşan bu gaz, dünyadaki yaşamın ürünüdür, dolayısıyla yaşamın kendisi olarak kabul edilir. Gelişen teknolojiler sayesinde daha iyi ölçümler ve görüntüler alınabilecek.


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:51
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NasaNASA Venüse Gideceğini AçıkladıNASA Ve Venüs
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