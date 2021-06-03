NASA 30 yıl aradan sonra yeniden Venüs'e gideceğini açıkladı

Nasa’dan Venüs açıklaması

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gezegen hayalini açıkladı. NASA, yaklaşık 30 yıl içinde en yakın gezegen Venüs'e yeniden gitmeyi planlıyor ve iki bağımsız insansız görev, 38 milyon uzaktaki gezegeni ziyaret edecek.

NASA, DAVINCI+ ve VERITAS misyonları için 1 milyar ABD doları ayırdı. Her iki projenin de 500 milyon ABD Doları bütçesi var ve DAVINCI+ 2029'da fırlatılması planlıyor. Bu nedenle, 1978'den beri Venüs'ün atmosferine giren ilk ABD uzay aracı olacak. Venüs'ün atmosferinde fosfin gazının bulunmasının ardından bilim camiasının bu cehennem gezegenine olan ilgisi arttı. Bu gaz, dünyadaki yaşamın bir ürünü olan bir fosfor ve 3 hidrojenden oluşur, bu nedenle yaşamın kendisi olarak kabul edilir. Fosfor ve hidrojenden oluşan bu gaz, dünyadaki yaşamın ürünüdür, dolayısıyla yaşamın kendisi olarak kabul edilir. Gelişen teknolojiler sayesinde daha iyi ölçümler ve görüntüler alınabilecek.