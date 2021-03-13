My Neighbor Alice oyunu nedir, nasıl oynanır?

Blockchain tabanına sahip olan yeni oyunun oyuncuların birlik olarak inşa edebilecekleri ve oynayabilecekleri ekosistem olduğu açıklandı. Bu oyunda , blockchainin özelliklerini ve kripto ekosistemleriyle ilgisi olmayanlar için oyunu basit şekilde tasarlamayı planlıyor. Bu amaçla oyuncular NFT ile alakalı bilgilere ulaşabilecek.

Çoklu oyuncularla oynanan oyun aynı zamanda blockchain ve Defi hakkında oyuncu topluluğuna tanıtılmış olacak.

Oyunda kişiler birlikte kendilerine ait araziler oluşturacak ve oyundaki komşularıyla iletişim halinde olacak. Gün içindeki aktivasyon hareketlerine göre oyuncular ödüllendirilmesi planlanıyor. Bu oyuna herkes katılabilecek. Oyuncular çiftçi, balıkçı, ve arıcı gibi işlerle uğraşabilecek. Oyunun geniş bir oyuniçi öğe kapasitesi olduğu için, oyuncular tarafından bina, hayvan , çicek olarak bilinen NFT’leri oluşturabilecekler. Oyun içindeki tüm kararlar oyuncular tarafından alınması planlanıyor. Oyun içindeki Token’e sahip olan kişiler DAO ile oyunla alakalı değişikliklere ve yeni önerilerde söz hakkına sahip olacak. Sunulmuş olan yeni önerilere de oy kullanabilecekler. Ayrıca çok fazla DeFi özelliği açık olacak. Tokenler oyunda ‘’yield’’ kazanmak için stake edebilecekler. Bunun sayesinde oyuncular pasif gelir elde etmiş olacaklar.