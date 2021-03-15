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My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?

My Neighbor Alice oyunu nedir? My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır? My Neighbor Alice oyunu ücretli mi? My Neighbor Alice oyununda token nasıl kazanılır? My Neighbor Alice coin nasıl kazanılır? My Neighbor Alice coin nasıl satılır? Kripto para borsasına bağlı olarak çıkarılan My Neighbor Alice oyunu hakkındaki detaylar herkes tarafından merakla araştırılıyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:04
My Neighbor Alice oyunu nasıl oynanır?
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Tüm  dünyada hemen hemen her gün gündem konusu olan Kripto  paralar olmaktadır. Kripto para borsası Binance My Neighbor Alice’i listelendiğinden bu yana herkesin merak ettiği konuların başında ALİCE coin araştırmaları gelmektedir.  Herkes My Neighbor Alice’nin ne olduğunu ve Alice Token’in ne olduğunu merakla araştırıyor.

My Neighbor Alice nedir?

Animal Crossing gibi efsaneleşen oyunlardan esinlenerek hazırlanan  My Neighbor Alice, kullanıcıların sanal adalar satın alabildiği, ilgi çekici şyalar toplayabildiği, online arkadaş edinebilecekleri çok oyunculu bir sanal oyundur. ALICE coin, My Neighbor Alice’in yerelleşmiş yardımcı program tokenidir. Her oyuncu, oyunda bir avatar ile temsil edilir ve oyuncular, avatar aracılığıyla başkalarıyla etkileşime girebilir. Oyuncular ayrıca avatarı farklı varlıklar yükleyerek değiştirebilirler. Oyunda, oyuncuların Alice’ten ya da pazaryerinden sanal arsalar alabilirler. Evrende az bir arsa alanı olmasından dolayı her arazi parçası NFT tokenleri şeklinde temsil edilmektedir.

My Neighbor Alice oyununda misli bulunmayan tokenleri toplamak ve onları takas etmek isteyen oyuncular, oyunda onlara verilen görevleri tamamlayarak token kazanma imkanına sahipler. Oyuncular, oyun içindeki satın alımlarda, sanal topraklarını inşa etmek için yapacakları inşaatlarda ve pazar yerindeki sebze, eşya gibi her türlü alışverişte ALICE token kullanıyor. My Neighbor Alice, oyuncuların NFT'lerini kiralayıp faiz kazanmalarını sağlayacak teminat destekli NFT'ler ve NFT kiralamaları sunmayı planlıyor.

Alice jetonu adı verilen jetonlar oyunun ana para birimidir. Oyuncuların NFT’lerini takas etmelerini, arazileri satın alarak, oyunu geliştirmelerinin ilk aşamalarında teminatlandırma,  geri satın alma ve stake etme gibi belirli DeFi ürünlerini kullanmaya imkan sağlamaktadır.



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:04
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