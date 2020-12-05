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MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?

MudRunner oyunu ücretsiz mi oldu? MudRunner oyunu nereden indirilir? MudRunner oyunu sistem gereksinimler neler? Epic Games ücretsiz oyun kampanyasına dahil ettiği MudRunner oyununu bedava dağıtacağını duyurdu. Oyun severler ise MudRunner oyununa nereden ve nasıl sahip olacaklarını merak ederek araştırmaya koyuldular.

05 Aralık 2020 Cumartesi 01:25
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
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MudRunner Oyunu Ücretsiz Mi Oldu?

Her oyun platformunun oyunlarda indirime gitmesi ve bazı oyunları bedava vermeye başladığı bilinmekte. Bunların yanına Epic Games’de katıldı. Ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam eden Epic Games daha önce GTA 5, Watch Dogs 2, Hitman, FM 2020 gibi oyunları ücretsiz olarak dağıtmıştı. Epic Games, güncel fiyatı 70 TL olan MudRunner oyunu ile oyuncularla buluşuyor. Bu oyunu ücretsiz olarak nasıl indirileceği oyun severler için araştırma konusu olmuştur.

Off-road oyunlarını sevenler için iyi bir tercih olan MudRuner hem gelişmiş grafik kalitesiyle hem de gerçekçi fizik mekanikleriyle kendini öne çıkarmayı başarıyor. Birbirinden zorlu arazilerde yağmur ve çamur demeden size verilen görevleri yerine getirmenizi gerektiren oyunu hala birçok oyuncu severek oynamaktadır.

MudRunner Oyunu Ücretsiz Olarak Nasıl İndirilir?

 Epic Games tarafından yapılan açıklamada MudRunner oyununun, 3 Aralık Perşembe günü saat 19.00’a kadar tamamıyla ücretsiz indirile bilineceğini açıklamışlardır.

3 Aralık tarihine kadar ücretsiz bir şekilde dağıtılacak olan oyun önceki ücretsiz oyun kampanyalarında olduğu gibi Epic Games Store uygulamasından kolaylıkla indirilebilecek.

MudRunner Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim

    Sistemi

    : Windows Vista/7/8/10

  • İşlemci

    : Intel Pentium Çift Çekirdek 2.0GHz veya eşdeğeri

  • Bellek

    : 2 GB RAM

  • Ekran

    Kartı

    : NVIDIA GeForce 9600 GT veya eşdeğeri

  • Depolama

    : 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi:

     Windows Vista/7/8/10

  • İşlemci:

     Intel Core 2 Duo 2.5GHz veya eşdeğeri

  • Bellek:

     4 GB RAM

  • Ekran Kartı:

     NVIDIA GeForce GTX 470 veya eşdeğeri

  • Depolama:

     1 GB kullanılabilir alan

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 01:25
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Anahtar Kelimeler:
Epic GamesMudRunnerOyunPCGameOff-Road
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