1995 yılında ve sonrasında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan MSN'nin "Ne dinliyorum?" özelliği geri geliyor. MSN kullanıcıları bu özellik ile birlikte dinledikleri şarkıları hesaplarında gösterebiliyordu. Türk geliştirici sayesinde bu özellik Twitter'a uyumlu hale geldi.

Spotify uygulamasına sahip olan Twitter kullanıcıları, artık dinledikleri şarkıları Twitter biyografilerinde takipçilerine gösterebilecek. Bu özelliği GitHub üzerinden indirmek gerekiyor.

Muhammet Mert Polat'ın geliştirdiği bu özellik herkes tarafından kullanılabilecek. Yıllar sonra insanlar sanki MSN kullanıyormuşçasına dinledikleri şarkıları gösterebilecek.

Özellik nasıl kullanılır?

Aşağıda yer alan adımları uygulamnız durumunda Twitter ve Spotify hesaplarınızla ilgili bazı bilgilerin erişimine müsade etmiş olacağınızı belirtelim.

GitHub'da yer alan dosyaları indirin. İndirilen paketteki index.php kısmına Twitter ve Spotify API bilgilerinizi girin. Sonra index.php için zamanlanmış görevi kurun. Bu özelliğe SpoTwitter adı verildi. Doğru bir şekilde kullanmak için PHP modülü gerekli.