İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Motorola Moto G9 Plus teknik özellikleri ve fiyatı

Motorola yeni modeli olan Moto G9 Plus'un yakın zamanda tanıtımını gerçekleştirecekti. Motorola'nın resmi sitesi modelin teknik özelliklerini yanlışlıkla paylaştı. Motorola Moto G9 Plus modelinin teknik özellikleri ve fiyatı nedir? Bu haberimizde Motorola Moto G9 Plus telefonunun sızdırılan teknik özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik. İşte Motorola Moto G9 Plus teknik özellikleri ve fiyatı...

01 Haziran 2021 Salı 13:41
Motorola Moto G9 Plus teknik özellikleri ve fiyatı
Takip Et:

Moto G9 Plus  modelinin bilgileri yanlışlıkla Motorola şirketinin resmi sitesi üzerinden listelendi. Cihazın arka bölümünde kare şeklinde bir kamera modülü bulunmaktadır. Yeni model büyük bir ekranla gelmektedir.

Motorola Moto G9 Plus teknik özellikler

Moto G9 Plus, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inç LCD ekrana sahip olacak. Sızıntı ayrıca  bellek ve depolama alanı hakkında önemli bilgiler sağladı. Akıllı telefonun hafızası olarak 4GB RAM kullanılmasına rağmen cihaz üzerinde 128GB dahili depolama alanı sağlanıyor. MicroSD kart desteği nedeniyle bu alanı genişletebilirsiniz. Ancak sızıntı, cihazın hangi yonga setinden güç aldığına dair bilgi içermiyor. Model 5.000mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Cihazın kamerasına ilişkin ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır.

Akıllı telefon 223 gram ağırlığındadır. Aslında bu sayı, ağır bir  telefonun geleceğini gösteriyor. Elbette cihazın geniş ekranı ve bataryası da göz ardı edilemez. Cihaz 5G'yi desteklemeyecek ve standart olarak 4G desteği ile donatılacak. Slovak operatör, 4GB RAM + 128GB dahili depolama seçeneği için 235 Euro’dan satış fiyatı oluşturdu.


Son Güncelleme: 01.06.2021 13:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Motorola Moto G9 PlusMotorola Moto G9 Plus Teknik özellikleri Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter’da mavi tik nasıl alınıyor? Twitter mavi tik alma yolları
Twitter’da mavi tik nasıl alınıyor? Twitter mavi tik alma yolları
A101 market indirimli E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı?
A101 market indirimli E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı?
A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!

Popüler Haberler

Motorola Moto G9 Plus teknik özellikleri ve fiyatı
Baht Oyunu dizisi oyuncuları ve dizinin konusu nedir?
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL Nefes Kredisi şartları nelerdir, kimlere verilecek?
Masaj salonları açıldı mı? Hamamlar, saunalar, yüzme havuzları kısıtlaması bitti mi, açıldı mı?
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Çukur'da Yamaç ve Amca Cumali ölecek mi?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik kaç yaşında? nerelidir?
TJK 1 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
İlayda Altuntaş kimdir? Kaç yaşındadır? İlayda Altuntaş'ın hayatı
50 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 50 yaş MHRS randevu alma işlemleri
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2021
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2021
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2021 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
Polonya'da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
Maraşlı Vampir İsmet kimdir, gerçek adı nedir? Fayat Budak hakkında bilgiler
TV 8 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışında neler var?
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
ATV 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.