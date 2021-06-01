Motorola Moto G9 Plus teknik özellikleri ve fiyatı

Moto G9 Plus modelinin bilgileri yanlışlıkla Motorola şirketinin resmi sitesi üzerinden listelendi. Cihazın arka bölümünde kare şeklinde bir kamera modülü bulunmaktadır. Yeni model büyük bir ekranla gelmektedir.
Motorola Moto G9 Plus teknik özellikler
Akıllı telefon 223 gram ağırlığındadır. Aslında bu sayı, ağır bir telefonun geleceğini gösteriyor. Elbette cihazın geniş ekranı ve bataryası da göz ardı edilemez. Cihaz 5G'yi desteklemeyecek ve standart olarak 4G desteği ile donatılacak. Slovak operatör, 4GB RAM + 128GB dahili depolama seçeneği için 235 Euro’dan satış fiyatı oluşturdu.
Son Güncelleme: 01.06.2021 13:41