Motorola 4K Android TV özellikleri

Motorola, 4K Android TV çubuğunun tanıtımını bugün gerçekleştirdi. 2 GB Ram + 16 GB dahili hafızaya sahip cihaz kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise Cromecast desteği oldu.

Motorola 4K Adroid TV özelikleri

Motorola Android TV çubuğunun özellikleri merak ediliyordu. Cihaz dört çekirdek Cortex A53 64-bit işlemci ile Mali G31 MP2 GPU güç kaynağı bulunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan cihaz saniyede 60 kare hızında görüntü aktarıyor. 2160P, 1080P ve 720P çözünürlük kalitesi sunan cihazın HDR10 ve HLG video formatlarını da desteklediği görüldü.

Netflix, Amazon Prime, Zee5 ve Youtube kısayol desteği olan cihazda 2.4 GHz ve 5 GHz Wifi bant desteği de yer alıyor. Google Play Store uygulaması ile indirilen uygulamalarda Android TV platformuyla uyumlu şekilde kullanılabiliyor.

Hindistan’da piyasaya sürülen cihaz 3.999 rupi yani 418,96 TL’dir. Cihazın dünya pazarına çıkıp çıkmayacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.