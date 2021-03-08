Motorola 4K Android TV özellikleri

Motorola, 4K Android TV çubuğunun tanıtımını bugün gerçekleştirdi. 2 GB Ram + 16 GB dahili hafızaya sahip cihaz kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise Cromecast desteği oldu.
Motorola 4K Adroid TV özelikleri
Netflix, Amazon Prime, Zee5 ve Youtube kısayol desteği olan cihazda 2.4 GHz ve 5 GHz Wifi bant desteği de yer alıyor. Google Play Store uygulaması ile indirilen uygulamalarda Android TV platformuyla uyumlu şekilde kullanılabiliyor.
Hindistan’da piyasaya sürülen cihaz 3.999 rupi yani 418,96 TL’dir. Cihazın dünya pazarına çıkıp çıkmayacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 08.03.2021 20:10