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MotoGP 21 ne zaman çıkacak?

MotoGP'nin yeni seri oyunu geldi. Motor severlerin severek oynadığı yarış oyunu önceki serilerden farklı olarak oyun severlere sunuldu. Bizde siz değerli okuyucularımıza MotoGP 21 hakkında bilgi veriyoruz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:45
MotoGP 21 ne zaman çıkacak?
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Milestone firmasının yeni oyunu MotoGP 21 yenilenen içerikleriyle şahane olarak gelecek. Her yıl içerikleri değişerek, daha iyi versiyonlarla geliyor. Oyun severlerin sabırsızlandığı oyun gün sayıyor.

22 Nisan'da PS4-5, Xbox One, Xbox Series XIs, Nintendo Switch ve PC'de oynanabilecek oyunun tasarımı göz kamaştırıyor. Oyunun yenilenenlenen sistemleri ise şöyledir; süspansiyonları, fren ısıları ve daha gerçekçe simülasyon sistemiyle gözleri üzerine çekti. Motorseverlerin oynamak için sabırsızlandığı oyun çok yakında sizlerle olacak. 

Oyunda kaza yaptığında motora binmek zorlamış oluyor yeni seride. Milestone bu konuda kendini geliştirerek oyun severlere yenilikler sunmaya devam ediyor. 

Resmi lisanslı oyun olduğu için oyundaki yarışlar, pistler, takımlar, sürücüler 2021 senesindeki sezonla aynı olması düşünülüyor. Takımlar üzerinde biraz daha fazla düşünülmüştür. 

Oyunun tanıtım videosu burada: https://www.youtube.com/watch?v=JNF0KE2CUVo



Son Güncelleme: 03.04.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
MotorSeriYeni Oyun
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