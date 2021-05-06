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Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini Türkiye satış fiyatı

Apple, Dünya üzerinde en fazla tercih edilen markalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. En son satışa sunduğu iPhone 12 ve iPhone 12 Mini telefonları da oldukça ilgi görmüştü. Telefon renkleri arasına yeni bir renk daha ekleyerek satışa sunan Apple, dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başardı. iPhone 12 ve iPhone 12 Mini telefonlarında mor renk artık Türkiye'de. Renk seçeneklerinin arasına yeni bir renk daha eklendi. Peki ücreti ne kadar? Tüm detaylar haberimizde..

06 Mayıs 2021 Perşembe 17:04
Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini Türkiye satış fiyatı
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Mor renkli ıphone 12 ve Iphone 12 Mini artık Türkiye’de!

Apple’ın 20 Nisan tarihindeki İlkbahar etkinliğinde dikkatler daha çok AirTag ile yenilenen iMAc ve iPad Pro üzerinde olmuştu. Fakat Iphone 12 Mini için yeni sunulan mor renk seçeneği de Iphone kullananlar için oldukça dikkat çekti. Mevcut olan beş renk arasına artık mor renkte eklendi. Iphone 12 ya da 12 Mini satın almak isteyen kişiler için daha fazla seçenek sunulmakta. Mor renk seçeneği ise Türkiye’de satışa sunulmuş durumda. Apple Türkiye’nin intenet sitesinde Iphone 12 ya da Iphone 12 Mini sipariş vermek isteyenler,renk seçeneği arasında mor rengi de görebilecekler. Bunun yanı sıra Apple, ana sayfasında mor renkteki modellerini de öne çıkarmakta. 

Fiyatları ne kadar?

Yeni renk seçeneği bulunan telefon modellerinin fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 12 Mini için diğer renk seçeneklerinde olduğu üzere 9999 Tl’lik başlangıç fiyatı bulunmaktadır. Iphone 12 için ise başlangıç fiyatı 10999 Tl olarak karşımıza çıkmaktadır. 64 GB,128 GB,256 GB depolama alanı bulunmaktadır. Apple bir önceki nesilde daha fazla renk seçeneği sunuyordu. Şimdi mor rengin eklenmesiyle birlikte her iki seride de toplam renk seçeneği altıya çıktı. Siyah,beyaz,kırmızı ortak renkler olarak alıcıya sunuluyor. Diğer renk seçenekleri ise tonlamalar açısından farklılık göstermektedir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
AppleİphoneIphone 12
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