Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini Türkiye satış fiyatı

Mor renkli ıphone 12 ve Iphone 12 Mini artık Türkiye’de!

Apple’ın 20 Nisan tarihindeki İlkbahar etkinliğinde dikkatler daha çok AirTag ile yenilenen iMAc ve iPad Pro üzerinde olmuştu. Fakat Iphone 12 Mini için yeni sunulan mor renk seçeneği de Iphone kullananlar için oldukça dikkat çekti. Mevcut olan beş renk arasına artık mor renkte eklendi. Iphone 12 ya da 12 Mini satın almak isteyen kişiler için daha fazla seçenek sunulmakta. Mor renk seçeneği ise Türkiye’de satışa sunulmuş durumda. Apple Türkiye’nin intenet sitesinde Iphone 12 ya da Iphone 12 Mini sipariş vermek isteyenler,renk seçeneği arasında mor rengi de görebilecekler. Bunun yanı sıra Apple, ana sayfasında mor renkteki modellerini de öne çıkarmakta.

Fiyatları ne kadar?

Yeni renk seçeneği bulunan telefon modellerinin fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 12 Mini için diğer renk seçeneklerinde olduğu üzere 9999 Tl’lik başlangıç fiyatı bulunmaktadır. Iphone 12 için ise başlangıç fiyatı 10999 Tl olarak karşımıza çıkmaktadır. 64 GB,128 GB,256 GB depolama alanı bulunmaktadır. Apple bir önceki nesilde daha fazla renk seçeneği sunuyordu. Şimdi mor rengin eklenmesiyle birlikte her iki seride de toplam renk seçeneği altıya çıktı. Siyah,beyaz,kırmızı ortak renkler olarak alıcıya sunuluyor. Diğer renk seçenekleri ise tonlamalar açısından farklılık göstermektedir.