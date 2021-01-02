Modem wifi internet şifresi nasıl değiştirilir?

Günümüzde hemen her evde intenet bulunuyor. Bilindiği gibi intenet kullanımı modemler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Şirketler verilen modemlerle birlikte kullanıcılara wifi şifresi veriyor. Kullanıcılar bu wifi şifrelerini değiştirerek kendi şifrelerini oluşturabiliyor.
444 1 444 numaralı hattı aradıktan sonra ilk olarak 1 rakamına tıklayın. Ardından 6 rakamına tıklayın ve müşteri temsilcisine bağlandıktan sonra wifi şifresini değiştirmek istediğinizi belirtin.
Türk Telekom gibi Turkcell Superonline kullanıcıları da çağrı merkezi üzerinden şifre değiştirebiliyor.
Son Güncelleme: 02.01.2021 18:17