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Modem wifi internet şifresi nasıl değiştirilir?

Modem wifi internet şifresi nasıl değiştirilir sorusu son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Wifi şifresi değiştirmenin birçok farklı yolu bulunmaktadır.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:17
Modem wifi internet şifresi nasıl değiştirilir?
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Günümüzde hemen her evde intenet bulunuyor. Bilindiği gibi intenet kullanımı modemler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Şirketler verilen modemlerle birlikte kullanıcılara wifi şifresi veriyor. Kullanıcılar bu wifi şifrelerini değiştirerek kendi şifrelerini oluşturabiliyor.

Modem wifi şifresi hangi şirketten alındığını göre değişir. Genel olarak şirketlerin online siteleri üzerinden wifi şifresi bazı bilgileri doldurduktan sonra değiştirilebiliyor. Ancak istenen bilgileri bilmeyen kullanıcılar müşteri hizmetleri üzerinden de wifi şifresini değiştirebiliyor. Türk Telekom kullanıcıları 444 1 444 numaralı çağrı merkezini arayarak wifi şifresini değiştirebiliyor.

444 1 444 numaralı hattı aradıktan sonra ilk olarak 1 rakamına tıklayın. Ardından 6 rakamına tıklayın ve müşteri temsilcisine bağlandıktan sonra wifi şifresini değiştirmek istediğinizi belirtin.

Türk Telekom gibi Turkcell Superonline kullanıcıları da çağrı merkezi üzerinden şifre değiştirebiliyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
ModemWifi
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