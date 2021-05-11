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MIUI 13 yükseltmesini hangi Xiaomi cihazlarının alacağı belli oldu

Akıllı telefon sektörünün başarılı markalarından Xiaomi’de MIUI 13 yükseltmesini hangi Xiaomi cihazlarının alacağı belli oldu. Hangi Xiaomi, Poco ve Redmi cihazlarına yükseltme geliyor? Yanıtı haberimizde…

11 Mayıs 2021 Salı 14:22
MIUI 13 yükseltmesini hangi Xiaomi cihazlarının alacağı belli oldu
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Çin teknoloji şirketi Xiaomi Android 12 için MIUI 13 güncellemesinin hazırlıklarına devam ediyor. Birçok teknoloji firması gibi yeni Android sürümüne hazır olma çalışmaları yapan Çinli şirket, yakın zamanda hazırlıklarını tamamlamayı planlıyor. Xiaomi cihazlarına sahip olanlar ise güncellemenin kendi cihazlarına gelip ve gelmeyeceğinin yanıtlarını arıyor. Bu sorunun cevabı büyük oranda belli oldu. İşte MIUI 13 güncellemesinin geleceği Xiaomi, Poco ve Redmi modellerinden bazıları:

-Xiaomi Redmi Note 8T

-XiaomiRedmi Note 8 Pro

-Xiaomi Mi 9 Lite

-Xiaomi Mi 9T Pro

-Xiaomi Redmi 8

-Redmi 10X Pro 5G

-Redmi 10X 5G

-Redmi 10X 4G

-Redmi K30i 5G

-Redmi K30 5G Racing

-XiaomiMi 9T

-Xiaomi Mi A3

-Xiaomi Redmi K20

-Xiaomi Mi 9

-Xiaomi Mi Mix 3 5G

-XiaomiMi 9 SE

-Xiaomi Mi 11 Lite 5G

-Xiaomi Mi 11X

-Xiaomi Mi 11X Pro

-Xiaomi Mi 11 Ultra

-Xiaomi Mi 11 Pro

-Xiaomi Mi 11i

-Poco M2 Reloaded

-Poco X3 Pro

-Poco F3

-Poco X3 NFC

-Poco X3

-Poco M2 Pro

-Poco M2

-Poco C3

-Poco F2 Pro

-Poco X2

 

Bu telefonlardan bazılarının güncellemeyi alıp almayacağı henüz net değil. Xiaomi’nin güncellemenin gelmesine kısa bir süre kala tüm telefonları açıklaması bekleniyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:22
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Anahtar Kelimeler:
MIUI 13Xiaomi
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