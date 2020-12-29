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MIUI 12.5 özellikleri ve güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi MIUI 12.5 sürümünü tanıttı. Kullanıcılar MIUI 12.5 özellikleri ve güncellemeyi alacak Xiaomi modellerini araştırıyor.

29 Aralık 2020 Salı 01:15
MIUI 12.5 özellikleri ve güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri
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Son yılların en çok tercih edilen telefonlarından biri olan Xiaomi markasının yeni telefonu Mi 11 serisinin MIUI 12.5 özel arayüzü bugün tanıtıldı. Merakla beklenen MIUI 12.5’un özellikleri açıklandı.

MIUI 12.5 sürümünün gelmesi daha önce getirilen 12.2 sürümünde yer alan hatalardır. Kullanıcılar MIUI 13 sürümünü beklerken getirilen bu ara sürüm 12.2 sürümünde olan hataların giderilmesi amacıyla getirildi. Getirilen yeni sürümde ilk dikkat çeken özellik tasarım tarafında oldu.

Tasarımda daha estetik bir anlayış dikkatleri çekerken, güncelleştirilen IUMI 12.5 ile iOS 14 karşılaştırmaları yapıldı. Arayüz kısmında iddiasını ortaya koyan Xiaomi yeni sürümüyle bellek kullanımında da %20 daha az bellek harcaması yapıyor. Ayrıca %25 daha az güç kullanımı imkanı sağlıyor.

Bu özelliklerin yanı sıra yeni 12.5 sürümünde kullanıcılar haptic dokunma teknolojisinden de faydalanabiliyor. Böylece dokunmatik sistemi daha kaliteli hale getiriliyor. MIUI 12.5 kapalı beta alacak Xiaomi modelleri ise şu şekilde;

-Xiaomi Mi 10 Ultra,

-Xiaomi Mi 10 Youth Edition,

-Redmi K30,

-Redmi K30 5G,

-Redmi K30 Pro 5G,

-Redmi K30i 5Gv,

-Redmi K30S Ultra,

-Redmi K30 Ultra,

-Xiaomi Mi 9 SE,

-Xiaomi Mi CC9e,

-Redmi K20,

-Redmi K20 Pro,

-Redmi 10X 5G,

-Redmi 10X Pro 5G,

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 01:15
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiMIUI12.5
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