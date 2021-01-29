MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar hangileri? Xiaomi MIUI 12.5 güncelleme çıkış tarihi açıklandı!

Milyonlarca Xaomi kullanıcılarının beklediği MIUI 12.5 sürümünün yayın tarihi belli oldu. Güncelleme ile gelecek yeni sürüm ilk etapta Çin’deki müşterileri için daha sonraysa dış dünyaya açılımı gerçekleşecek. Xiaomi Mi 11 global tanıtım tarihi kamuoyuyla paylaşma tarihini belli etti.

Xiaomi MIUI 12.5 çıkış tarihi belli oldu

8 Şubat itibariyle Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesinin telefonlar için aktif olacağı söyleniyor. Bu sürüm ile daha az arka plan gideri ve pil ömrünün uzatılacağı söyleniyor. Oldukça beklenen yeni sürümde tasarımlarda ilgi çekici olacağı konuşuluyor. Telefon tasarımda bu sefer daha sıra dışı bir yapıma gidildi.

MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar modelleri:

– Xiaomi Mi 11

– Xiaomi Mi 10

– Xiaomi Mi 10 Pro

– Xiaomi Mi 10 Ultra

– Xiaomi Mi 10 Youth

– Xiaomi Mi 9 SE

– Xiaomi Mi 9

– Xiaomi Mi 9 Explorer

– Xiaomi Mi 9 Pro 5G

– Xiaomi Mi CC9

– Xiaomi Mi CC9 Pro

– Xiaomi CC9e – Xiaomi CC9e

– Xiaomi Redmi K30 Pro

– Xiaomi Redmi K30 5G

– Xiaomi Redmi K30S

– Xiaomi Redmi K30 Racing

– Xiaomi Redmi K30i 5G

– Xiaomi Redmi K30

– Xiaomi Redmi K20 Pro

– Xiaomi Redmi K20

– Xiaomi Redmi 10X 5G

– Xiaomi Redmi 10X Pro

– Xiaomi Redmi Note 9

– Xiaomi Redmi Note 9 Pro

– Xiaomi Redmi Note 8

– Xiaomi Redmi Note 8 Pro

– Xiaomi Redmi Note 7 Pro

– Xiaomi Redmi Note 7