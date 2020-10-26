Mitsubishi Eclipse Cross marka aracını duyurdu! Aracın özellikleri nedir?

2017 e-Evolution konseptinden esinlenen Mitsubishi Eclipse Cross kompakt crossover coupe güncellenecek.

Yeni bir ön tampon ve daha temiz bir tarzda arka önlük gördük. Ayrıca güncellenmiş bir ön ızgaraya ve sis farlarına sahiptir.

Avrupa'da 1,5 litre turbo benzin ve 2,2 litre turbo dizel arasından seçim yapabilirsiniz. Kuzey Amerika'daki Eclipse Cross'un 152 beygir güç ve 250 Nm tork üreten aynı 1.5 litrelik benzinli motoru kullanacağını biliyoruz.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Manuel Benzin 225.250 Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE CVT Otomatik Benzin 296.900

Otomatik Benzin 330.500 Eclipse Cross 1.5 4X4 INSTYLE CVT Otomatik Benzin 406.750

Marka, ön ve arka görüşlerde büyük değişiklikler olacağını söyledi. Aracın kamuflaj görsel efektleri, arka tamponda, tavan kanatlarında, arka lambalarda ve muhtemelen yan eteklerde yenilikleri mevcut.

Tasarım başkanı Seiji Watanabe, model hakkında bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Yeni tasarım Mitsubishi e-Evolution konseptinden esinlenerek SUV'umuzun geleneksel gücünü ve dinamiklerini vurguluyor. Aynı zamanda coupe benzeri bir SUV'un temizliğini ve zarafetini yansıtıyor.

Eclipse Cross, yeni nesil Mitsubishi tasarımına doğru ilk adım. Ve daha yapılacak çok şey var. " Mitsubishi Eclipse Cross, Outlander PHEV gibi modellere ayak uyduracak ikinci plug-in hibrit SUV olarak kabul edilecek.

Daha güç aktarımı ile alakalı teknik verilerini paylaşmayan Mitsubishi Motors, tüm detayları yakında paylaşacağını söyledi.

Mevcut Eclipse Cross'ta elektrikli panoramik sunroof, elektrikli katlanır dikiz aynası (CVT modeli), elektrikli park freni ve otomatik park etme (CVT modeli), direksiyon simidi değiştirme kolları, ön sis farları, akıllı telefon bağlantılı ekran [SDA] .