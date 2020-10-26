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Mitsubishi Eclipse Cross marka aracını duyurdu! Aracın özellikleri nedir?

Kompakt SUV Mitsubishi 2017'de görücüye çıkan Eclipse Cross, 2021'in ilk çeyreğinde dönüştürülecek. C: Şirket, Eclipse'in önünü ve arkasını temelde yeniden tasarlayacağını duyurdu. Ek olarak, içten yanmalı motorun normal versiyonuna ek olarak, PHEV (plug-in hybrid) tipi varyantlar da olacaktır. Tasarımcı, bunların "Outlander PHEV'in başarısına dayandığını" söyledi. Yeni çıkacak olan Mitsubishi marka aracın tüm detaylarını haberimizde yer verdik.

26 Ekim 2020 Pazartesi 02:10
Mitsubishi Eclipse Cross marka aracını duyurdu! Aracın özellikleri nedir?
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2017 e-Evolution konseptinden esinlenen Mitsubishi Eclipse Cross kompakt crossover coupe güncellenecek.

Yeni bir ön tampon ve daha temiz bir tarzda arka önlük gördük. Ayrıca güncellenmiş bir ön ızgaraya ve sis farlarına sahiptir.

Avrupa'da 1,5 litre turbo benzin ve 2,2 litre turbo dizel arasından seçim yapabilirsiniz. Kuzey Amerika'daki Eclipse Cross'un 152 beygir güç ve 250 Nm tork üreten aynı 1.5 litrelik benzinli motoru kullanacağını biliyoruz.

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT

Manuel

Benzin

225.250

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE CVT

Otomatik

Benzin

296.900


Eclipse Cross 1.5 4X2 INTENSE CVT CAM TAVAN

Otomatik

Benzin

330.500

Eclipse Cross 1.5 4X4 INSTYLE CVT

Otomatik

Benzin

406.750

Marka, ön ve arka görüşlerde büyük değişiklikler olacağını söyledi. Aracın kamuflaj görsel efektleri, arka tamponda, tavan kanatlarında, arka lambalarda ve muhtemelen yan eteklerde yenilikleri mevcut.

Tasarım başkanı Seiji Watanabe, model hakkında bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Yeni tasarım Mitsubishi e-Evolution konseptinden esinlenerek SUV'umuzun geleneksel gücünü ve dinamiklerini vurguluyor. Aynı zamanda coupe benzeri bir SUV'un temizliğini ve zarafetini yansıtıyor.

Eclipse Cross, yeni nesil Mitsubishi tasarımına doğru ilk adım. Ve daha yapılacak çok şey var. " Mitsubishi Eclipse Cross, Outlander PHEV gibi modellere ayak uyduracak ikinci plug-in hibrit SUV olarak kabul edilecek.

Daha güç aktarımı ile alakalı teknik verilerini paylaşmayan Mitsubishi Motors, tüm detayları yakında paylaşacağını söyledi.

Mevcut Eclipse Cross'ta elektrikli panoramik sunroof, elektrikli katlanır dikiz aynası (CVT modeli), elektrikli park freni ve otomatik park etme (CVT modeli), direksiyon simidi değiştirme kolları, ön sis farları, akıllı telefon bağlantılı ekran [SDA] .



Son Güncelleme: 26.10.2020 02:10
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Anahtar Kelimeler:
MitsubishiEclipse CrossArabaAraç
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