Minecraft rengarenk yazmak için renk kodları

Minecraft renkli yazma kodları

Dünya üzerinde en çok oynanan oyunlardan biri olan Minecraft, küpler aracılığı ile farkı tasarımların yapıldığı, hem tekli hem de çoklu oynanabilen bir oyundur. Oyun içinde farklı görünümler elde etmek için yazıların başına renkli yazılar yazmak isteyenler de vardır. Bu işlemi yapabilmek için ise bazı kodlara gerek vardır. Aşağıdaki yazıda bu kodlara ulaşabilirsiniz.

































Minecraft renk kodları ve şekilli yazı kodları













Minecraft renk kodu önekleri

Yukarıda verilen tüm kodlar yazı esnasında değil kişiler arası sohbet esnasında kullanılabilmektedir. Yani siz mesajı yazarken önüne kodu girdiğiniz takdirde karşıdaki mesajı aldığında kodu görmez sadece şekli ve rengi görür. Önek verecek olursak;

GürsesGazetesi



Minecraft madenleri nelerdir?

Minecraft renkli yazı ve şekilli yazı kodlarının yanı sıra hangi madenlerin kullanıldığını merak edeneler ve ne işe yaradığını merak edenler için de açıklayıcı bir bilgi verdik. Oyunu daha önceden oynayanlar bu bilgiye sahiptir ancak oyuna yeni başlayacaklar için bilgilendirme yapalım.