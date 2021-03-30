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Minecraft rengarenk yazmak için renk kodları

Oyun severler oyunların içinde işlerine yarayacak kodları bulmak için araştırıyorlar. Bizde bu haberimizde Minecraft oyununda renkli yazabilmek için bilinmesi gereken kodları araştırdık. İşte Minecraft oyununda rengarenk yazabilmek için renk kodları...

30 Mart 2021 Salı 14:46
Minecraft rengarenk yazmak için renk kodları
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Minecraft renkli yazma kodları

Dünya üzerinde en çok oynanan oyunlardan biri olan Minecraft, küpler aracılığı ile farkı tasarımların yapıldığı, hem tekli hem de çoklu oynanabilen bir oyundur. Oyun içinde farklı görünümler elde etmek için yazıların başına renkli yazılar yazmak isteyenler de vardır. Bu işlemi yapabilmek için ise bazı kodlara gerek vardır. Aşağıdaki yazıda bu kodlara ulaşabilirsiniz.

 

 

Minecraft renk kodları ve şekilli yazı kodları

Minecraft renk kodu önekleri

Yukarıda verilen tüm kodlar yazı esnasında değil kişiler arası sohbet esnasında kullanılabilmektedir. Yani siz mesajı yazarken önüne kodu girdiğiniz takdirde karşıdaki mesajı aldığında kodu görmez sadece şekli ve rengi görür. Önek verecek olursak;

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Minecraft madenleri nelerdir?

Minecraft renkli yazı ve şekilli yazı kodlarının yanı sıra hangi madenlerin kullanıldığını merak edeneler ve ne işe yaradığını merak edenler için de açıklayıcı bir bilgi verdik. Oyunu daha önceden oynayanlar bu bilgiye sahiptir ancak oyuna yeni başlayacaklar için bilgilendirme yapalım.

  • Kömür madeni:

    Dağlarda ya da mağaralarda bulunan ve tahta kazma ile çıkarılır. Bunun yanı sıra pişirme, eritme işlemlerinde meşale yerine de kullanılır.

  • Demir madeni:

    Ufacık bir taş kazması ile bile kırılan madendir. Oyuncular bu madeni daha güçlü olmak adına kullanır.

  • Zümrüt madeni:

    Bu maden nadir bulunur. Madeni kırmak için demir gerekir ve ticarette kullanılır.

  • Kuvars madeni:

    Gözlemci yapımında kullanılır.

  • Lapis Lazuli:

    Bu maden büyü de ve büyü seviyesinde kullanılır. Fazla işlevi yoktur. Kırılması için taş kazma gerekir. Fırında eritmeye gerek yoktur.

  • Netherite:

    He şeyi elmastan güçlü yapmak için kullanılır.

  • Altın:

    Bu madenin kırılması için en az kazma ile kırılır. Bu maden fırında eritilmeli ve külçe haline getirilmelidir.

  • Elmas:

    En değerli madenlerdendir. Bütün demir kazmalarla kırılır.

  • Kızıltaş:

    Birçok işlevi vardır. Demir kazma yardımı ile kırılabilir. Bu maden sayesinde mal ve elektrik üretim devresi oluşturulur. İksir yapmada da kullanılır.


Son Güncelleme: 30.03.2021 14:46
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MinecraftRengarenkKodOyunOyunkodu
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