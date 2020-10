Minecraft Mod indirme yöntemleri!

Bazen oyun modlarını indirmek göz korkutucu bir görev olabilir. Özellikle nerede bulacağınızı bilmiyorsanız. Ancak Minecraft Mod'un mod indirmenin en kolay yollarından biri olduğundan emin olun. Minecraft modunu nasıl indireceğinizi öğrenmek istiyorsanız, o zaman doğru yere geldiniz. Bugünkü yazımızda Minecraft Modlarını nerede bulacağınızı ve nasıl indireceğinizi anlatacağız.

Minecraft Modları İndirme

Bir Minecraft modunu indirmek için yapmanız gereken ilk şey doğru web sitesini bulmaktır. Güvenli ve tanıdık bir web sitesi kullanmanızı tavsiye ederiz. Önerimiz minecraftmodlari.net. Bu sitede Minecraft ile ilgili her şeyi bulabilir ve indirebilirsiniz.

Yukarıdaki web sitesine gittikten sonra bir indirme modu ayarlayalım. Öneğin, " Enough İtems" modülünü indireceğim. Minecraftmodlari.net'te " Not Enough İtems" sayfasına girin ve ardından makalenin son bölümüne gidelim.

Yazının sonunda oyunun farklı sürümlerine olan bağlantıları indirme bağlantıları olarak değerlendiriyorum. Burada oyunun versiyonuna göre seçim yapabilirsiniz.

Öneğin 1.11.2 seçeneğini indireceğim. Bu noktada Minecraft 1.11.2'nin yeşil metnine tıkladım ve indirmeye başladım. İşte Minecraft modunun nasıl indirileceği sorusunun cevabı bu kadar basit. Tek yapmanız gereken modlu web sitesini ziyaret etmek ve indirme bağlantısını tıklamak. Elbette hiçbir koşulda modu indirip doğrudan oyununuza eklemeyeceksiniz. Öncelikle indirdiğiniz modu oyuna manuel olarak eklemeniz gerekiyor. Bunu Minecraft modunun nasıl kurulacağına dair yazımızda detaylı olarak burada açıklıyoruz.