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Minecraft güncellemesi ne zaman çıkacak? Minecraft güncellemesi yenilikleri

Minecraft güncellemesi ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Minecraft güncellemesi ile birlikte gelecek yenilikler.

01 Kasım 2020 Pazar 17:44
Minecraft güncellemesi ne zaman çıkacak? Minecraft güncellemesi yenilikleri
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Uzun yıllardır sektörde en çok satan oyun pozisyonunu korumayı başaran Minecraft, aldığı yeni güncellemelerle çok daha eğlenceli bir hale geliyor. Kısa süre sonra java güncellemesi alacak Minecrraft’a şuana kadar gelecek en büyük güncellemelerden birisi gelecek. Güncellemeye ilişkin edinilen bilgilere göre Minecraft topluluğu içerisinde bir oylama yapıldı.

Minecraft güncellemesiyle gelecek yenilikler

2020 yılı başlarında 1.16 Nether güncellemesiyle oyun içerisine biyom ve öge eklendi. Eski ve değerli eşyaların da eklendiği güncellemelerde oyundaki pek çok problem de ortadan kaldırılmıştı. Bunu müteakip yeni güncellemeyle ekstra düzeltmeler ve optimizasyonlara yer verilmesi planlanıyor. Yeni ögelerin de ekleneceği söylentiler arasında bulunurken en net sonuçlar yeni güncelleme yayınlandıktan sonra belli olacak.

Yeni güncelleme ne zaman yayınlanacak?

Yılın ilk büyük güncellemesi Mart ayında yapışmış ve oyuna çok sayıda yeni öge ve biyom eklenmişti. İyileştirmelerden sonra yapılan güncellemelerde oyuncular pek çok yeni sürprizle karşılaşmıştı. 1.17 java güncellemesinin ise 2021’in ortalarında gelmesi bekleniyor.

Güncellemeyle gelmesi beklenen yenilikler


Yeni güncellemeyle oyuna gelmesi beklenen yenilikler;

Yeni blok ve ögeler,

Gelişmiş görüntü paketleri,

Yeni dağlar,

Yeni mağaralar şeklindedir.  



Son Güncelleme: 01.11.2020 17:44
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Anahtar Kelimeler:
MinecraftMinecraft Güncelleme
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