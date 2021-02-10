Minecraft Dungeons toplam 10 milyon satışa ulaştı

tarafından 26 Mayısıs 2020 tarihinde piyasaya sürülen, henüz çıkalı 9 ay olmasına rağmen 10 milyon tane sattı. Mojang Studios’un 2011 yılında yayınladığı dünyanın en ünlü oyunlarından biri olan Minecraft’tan esinlenerek yaptığı Minecraft Dungeons’ta rekor kıracak gibi gözüküyor. Her platform göz önünde bulundurulduğunda toplamda 10 milyon satış rakamına ulaşan Minecraft Dungeons’a bir sürü yeni güncellemeler ve eklentiler gelmekte. Oyunun Microsoft Store fiyatı 56 lira. İsteyenler oyunu aylık 30 tl üyelik ücreti olan Xbox Game Pass üzerinden de oynayabilir. Ayrıca Xbox Game Pass ile birlikte 100’den fazla oyuna erişiminiz olduğunu da hatırlatalım.