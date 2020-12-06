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Migros Sanal Market nedir, nasıl indirilir? Migros Sanal Market indirme ve alışveriş yapma

Pandemi süreciyle birlikte insanlar artık market alışverişlerini sanal ortama taşıdı. Birçok markanın sanal market uygulamasıyla birlikte insanlar, alışverişlerini sanal marketlerden yapmaya başladı. Sanal marketler arasında Migros sanal markette yerini aldı. Peki Migros sanal market nedir ve nasıl indirilir?

06 Aralık 2020 Pazar 23:01
Migros Sanal Market nedir, nasıl indirilir? Migros Sanal Market indirme ve alışveriş yapma
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Zürih’te Gottlieb Duttweiler tarafından 1925 yılında kurulan ve özel girişim olan Migros, ürün seçenekleri ve hesaplı olmasıyla halk tarafından sevilen bir alışveriş yeri. Covid-19 süreciyle birlikte insanların daha rahat alışveriş yapmaları için,  alışverişi sanal ortama taşıdı. İnsanlar artık rahatlıkla ve tedirgin olmadan alışveriş yapabilecek bir konfora ulaştı. Korona virüsüyle birlikte insanların ihtiyaçlarını sanal ortamlarda halletmeleri, marketlerdeki alışverişin azalmasına neden oldu. Alışverişin sanal ortama taşınmasıyla birlikte Migros, mobil uygulamasını hayata geçirdi. Migros’un geliştirdiği uygulama ile insanlar iş yerlerine ve evlerine sipariş etme gibi bir kolaylık elde etti.

Bu uygulama ile insanlar, Migros’un marketlerindeki kampanya ve promosyonlarından da haberdar olabilecek ve salla kazan ile indirim kazanabilecekler. Money Club Kart ile de yapılan harcamalar ve kazançları kolaylıkla takip edilebilecek.  Migros Mobil Uygulamasını,  telefonlardan işletim sistemi IOS ise App Store'dan, Android ise Play Store'dan indirerek hemen sipariş edebilecekler. Haftanın yedi günü 7 günü 10.30 - 22.00 saatleri arasında siparişlerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca uygulamada, siparişi, kişilerin istedikleri güne göre teslim etme gibi bir özelliği var. Uygulama aynı zamanda ödeme konusunda kredi kartı veya nakit ödeme gibi seçenekler sunmakta.



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:01
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Anahtar Kelimeler:
MigrosSanal UygulamaAlışverişPandemiMarket
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