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Microsoft Windows 11'i tanıttı; Windows 11 özellikleri neler?

Yeni Windows 11 işletim sistemi tanıtıldı. Microsoft yaptığı düzenlemeleri ve gelişmiş Windows'u gerçekleştirdiği sunumda tanıttı. Bugün düzenlenen etkinlikte tanıtılan Windows 11 büyük merak uyandırdı. Windows 11 özellikleri neler? Windows 11 ne zaman yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

25 Haziran 2021 Cuma 00:29
Microsoft Windows 11'i tanıttı; Windows 11 özellikleri neler?
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Microsoft, Windows 11’i tanıttı!

Bugün düzenlenen dijital etkinlikte Microsoft yeni nesil Windows’u tanıttı. Windows 11, masaüstü işletim sisteminin son 10 yıldaki en önemli güncellemesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca  Panos Panay liderliğinde piyasaya sürülen ilk işletim sistemi sürümü olduğu da gözden kaçırılmamalı. Panay bilindiği üzere başta Surface olmak üzere Windows cihazlardan sorumlu yönetici olarak görev almaktadır. 

Yeni başlat menüsü ve görev çubuğu 

Windows 11’de başlat menüsü tekrar düzenlendi. Başlat simgesi renkli olarak düzenlendi ve uygulama simgeleri ile birlikte macOS tarzında görev çubuğunun ortasına taşındı. Yeni tasarımı ile daha basit hale gelen Başlat menüsü bunun yanı sıra canlı karolardan da kurtuldu. Bunların yerini sabitlenmiş uygulamalar ve kişiselleştirilmiş öneriler bulunuyor. Yeni Başlat menüsü Windows 10X’in güncelleştirmesi durunca Windows 11’e taşındı. 

Daha akıcı animasyonlar yer almakta

Doğal ve pürüzsüz animasyonlar artık Windows 11’de! Başlat menüsüne tıklandığı zaman ya da pencereleri simge durumuna küçültüp kapatıldığı zaman rahatlıkla görülebilir. Animasyonlar, mobil işletim sistemlerine göre daha akıcı bir hal aldı. 

Pencereler ve dosya gezgini 

Pencerelerin görünümü bu sürümde biraz farklı olacak. Köşeleri hafif yuvarlak olarak tasarlandı. Geri dönüşüm kutusu, disk sürücüleri, belgeler, masaüstü, indirilenler, müzikler, resimler ve videolar klasörlerine ait simgeler de yenilendi.

Ön yükleme ekranı ve sesler

Windows logosu daha düz bir biçimde tekrar tasarlanırken, giriş animasyonu da değişikliğe uğradı. Birden fazla sistem sesi yenisi ile değiştirildi. Kritik hata bildirimi de bu seslerden biri olarak karşımıza çıkacak. 

Artık Widget desteği var!

Android ve iOS’larda sıkça görülen yeni bir özellik artık Widows 11’de de olacak. Widget seçeneği işletim sistemine tekrar eklendi. Windows Vista’da karşılaştığımız widget, bilinmeyen sebeplerden dolayı işletim sisteminden kaldırılmıştı. Widget’ler artık daha geliştirilmiş bir biçimde yeni sürüme eklendi. Masaüstünde widget’ler özelleştirilebilirken, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından oluşturulanlar da indirilebilecek. 

Android uygulamaları Windows’ta 

Yapılan sunumda Windows 11’in artık Android uygulamalarını destekleyeceği de açıklandı. Uygulamalar ayrı bir pencerede, akıllı telefonlar ve tabletlerde olduğu gibi açılabilecek. Geliştiriciler için de basit bir geçiş olacağı söylendi. Ancak bunun için API entegre edilmesi gerekecek. Bütün uygulamalar Microsoft Store’dan indirilebilecek.

Yeni Microsoft Store

Microsoft Store, daha kolay uygulama indirilmesi ve keşfedilmesi için Windows 10 ve 11 için tekrar düzenlendi. Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, TikTok, Notepad, Paint’in de içlerinde yer aldığı birden fazla uygulama mağazaya eklenecek.

Oyun performansı artacak

Oyunseverler için Microsoft bir müjde daha verdi. Şirketin yeni işletim sisteminde DirectX 12 Ultimate, Direct Storage ve Otomatik HDR gibi teknolojiler destekleniyor. Otomatik HDR, SDR oyunların HDR iyileştirmeleri ile çalıştırılmasını sağlıyor. HDR için oluşturulmayan oyunlar bundan sonra daha parlak, renkli olarak görünecek.

Windows 11 ücretsiz mi?

2015 yılında Windows 7, 8.1 ve 10 işletim sistemi için ücretsiz yükseltme olanağı sunan Microsoft, Windows 11 için de aynı uygulamaya devam edecek. Kullanıcılar Windows Update aracılığı ile Windows 11’e ücretsiz olarak erişim sağlayabilecekler. 

Minimum sistem gereksinimleri neler?

İşlemci: 64 bit, çift çekirdekli, 1 GHz

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 9 inç, 1366 × 768 piksel

Grafik: DirectX 12 uyumlu, WWDM 2.x sürücüleri

Güvenlik: UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0

Windows 11 ne zaman yayınlanacak?

Yapılan açıklamada bu sonbaharda yayınlanacağı söylendi.  Bunun yanı sıra Windows İnsiders üyeleri önümüzdeki hafta ön izleme sürümü ile Windows 11’i keşfedebilecek. Bilgisayarınız gereksinimleri karşılıyor ise ücretsiz olarak indirebileceksiniz. 


Son Güncelleme: 25.06.2021 00:29
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MicrosoftWindows 11
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