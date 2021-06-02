Microsoft Edge Bing bildirimleri nasıl kapatılır?

ABD menşeili teknolojinin devleri arasında olan Microsoft, Chromium tabanlı Edge için yeni bir yazılım güncellemesini yayımladı. Yayımlanan güncelleme, intenet tarayıcısı sürümünü 91'e çıkartırken, kullanıcılarını da zor duruma soktu. Microsoft, bu yazılım güncellemesiyle Chromium tabanlı Edge kullanıcısı olanlara devamlı bir şekilde Bing ve varsayılan tarayıcı bildirimleri iletmeye başladı.
Edge'in ve Bing'in varsayılan olarak ayarlanması için gönderilen bildirimler nasıl kapatılır?
- Edge'i açınız.
- Adres çubuğu kısmına "edge://flags" yazınız.
- Beliren sayfanın üst tarafında arama yapılan bölümü göreceksiniz. O kısma "Show feature and workflow recommendations" yazınız.
- Bir seçeneğin belirecektir. Bu seçeneğin hemen sağ tarafında yer alan açılır menü kısmında "Default" yazısı bulunacaktır. Bu yazının üstüne tıklayınız ve "Disabled" seçeneğini aktif hale getiriniz.
- Tarayıcınızı yeniden başlatınız.
Son Güncelleme: 02.06.2021 22:13