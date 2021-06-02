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Microsoft Edge Bing bildirimleri nasıl kapatılır?

Microsoft'un Edge için yayınlamış olduğu 91 kodlu en son yazılım güncellemesi, kullanıcılarına zor anlar yaşattı. Microsoft Edge Bing bildirim engellemesi nasıl yapılır? Microsoft Edge Bing bildirimlerini kapatmanın yolları neler? Microsoft Edge Bing bildirimlerini kapatmanın detayları haberimizde...

02 Haziran 2021 Çarşamba 22:13
Microsoft Edge Bing bildirimleri nasıl kapatılır?
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ABD menşeili teknolojinin devleri arasında olan Microsoft, Chromium tabanlı Edge için yeni bir yazılım güncellemesini yayımladı. Yayımlanan güncelleme, intenet tarayıcısı sürümünü 91'e çıkartırken, kullanıcılarını da zor duruma soktu. Microsoft, bu yazılım güncellemesiyle Chromium tabanlı Edge kullanıcısı olanlara devamlı bir şekilde Bing ve varsayılan tarayıcı bildirimleri iletmeye başladı. 

Microsoft devamlı olarak kullanıcılarını zor duruma sokan bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Daha evvelki zamanlarda da özellikle Edge ve Windows 10 kullanımında devamlı bildirimler veren Microsoft, son yazılım güncellemesi sonrasında aynı şekilde devam etmeyi sürdürdü. Eğer Edge kullanıyorsanız ve son güncellemeden nasibinizi aldıysanız, muhtemelen bu bildirimlere devamlı olarak maruz kalıyorsunuz. Microsoft'un bu bildirimleri nasıl kapatılacağı merak konusu olmaya başladı.

Edge'in ve Bing'in varsayılan olarak ayarlanması için gönderilen bildirimler nasıl kapatılır?

  • Edge'i açınız.
  • Adres çubuğu kısmına "edge://flags" yazınız.
  • Beliren sayfanın üst tarafında arama yapılan bölümü göreceksiniz. O kısma "Show feature and workflow recommendations" yazınız.
  • Bir seçeneğin belirecektir. Bu seçeneğin hemen sağ tarafında yer alan açılır menü kısmında "Default" yazısı bulunacaktır. Bu yazının üstüne tıklayınız ve "Disabled" seçeneğini aktif hale getiriniz.
  • Tarayıcınızı yeniden başlatınız.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 22:13
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Anahtar Kelimeler:
MicrosoftEdgeBingBildirim
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