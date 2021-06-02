Microsoft Edge Bing bildirimleri nasıl kapatılır?

ABD menşeili teknolojinin devleri arasında olan Microsoft, Chromium tabanlı Edge için yeni bir yazılım güncellemesini yayımladı. Yayımlanan güncelleme, intenet tarayıcısı sürümünü 91'e çıkartırken, kullanıcılarını da zor duruma soktu. Microsoft, bu yazılım güncellemesiyle Chromium tabanlı Edge kullanıcısı olanlara devamlı bir şekilde Bing ve varsayılan tarayıcı bildirimleri iletmeye başladı.

Microsoft devamlı olarak kullanıcılarını zor duruma sokan bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Daha evvelki zamanlarda da özellikle Edge ve Windows 10 kullanımında devamlı bildirimler veren Microsoft, son yazılım güncellemesi sonrasında aynı şekilde devam etmeyi sürdürdü. Eğer Edge kullanıyorsanız ve son güncellemeden nasibinizi aldıysanız, muhtemelen bu bildirimlere devamlı olarak maruz kalıyorsunuz. Microsoft'un bu bildirimleri nasıl kapatılacağı merak konusu olmaya başladı.

Edge'in ve Bing'in varsayılan olarak ayarlanması için gönderilen bildirimler nasıl kapatılır?