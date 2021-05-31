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Microsoft Başkanı: 2024 yılında 1984 romanındaki olayları yaşayabiliriz

Microsoft Başkanı Brad Smith, yapay zeka ilgili önemli uyarlarda bulundu. Smith yapay zekanın kontrol altına alınamaması halinde 2024 yılında 1984 romanındaki olayları yaşayabileceklerini söyledi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36
Microsoft Başkanı: 2024 yılında 1984 romanındaki olayları yaşayabiliriz
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Yapay zeka, günümüzde birçok şirketin yatırımları ile dünyada birçok alanda yer almaya başladı. Ancak yapay zekanın kontrol edilememesinin gelecek yıllarda büyük felaketlere yol açabileceğini düşünenler var. Bu kişilerden birisi de dünyaca ünlü teknoloji şirketi Microsoft’un başkanı Brad Smith. BBC’de yayınlanmış olan bir yapay zeka belgeselinin sonunda yapay zeka ile ilgili uyarılarda bulundu. ABD’li başkan, sürekli olarak Geogre Orwell’in 1984 romanını hatırladığını söylerken, bu romanda anlatılan olayların gerçeğe dönüşebileceğini ve yapay zekanın kontrol alınamaması halinde 2024 yılında 1984’ü yaşayabileceklerini belirtti.

Önde gelen bazı bilim insanları da Brad Smith ile aynı fikirde. Bilim insanları yapay zeka alanına kanuni sınırlamaların gelmesi ve bunun çok geç olmadan yapılması gerektiğini vurguladı. Onlara göre yapay zeka kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ederse, insanlığı felaketlere sürükleyebilir.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:36
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Anahtar Kelimeler:
MicrosoftYapay ZekaBrad Smith
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