Microsoft Başkanı: 2024 yılında 1984 romanındaki olayları yaşayabiliriz

, günümüzde birçok şirketin yatırımları ile dünyada birçok alanda yer almaya başladı. Ancak yapay zekanın kontrol edilememesinin gelecek yıllarda büyük felaketlere yol açabileceğini düşünenler var. Bu kişilerden birisi de dünyaca ünlü teknoloji şirketi’un başkanı. BBC’de yayınlanmış olan bir yapay zeka belgeselinin sonunda yapay zeka ile ilgili uyarılarda bulundu. ABD’li başkan, sürekli olarak Geogre Orwell’in 1984 romanını hatırladığını söylerken, bu romanda anlatılan olayların gerçeğe dönüşebileceğini ve yapay zekanın kontrol alınamaması halinde 2024 yılında 1984’ü yaşayabileceklerini belirtti.

Önde gelen bazı bilim insanları da Brad Smith ile aynı fikirde. Bilim insanları yapay zeka alanına kanuni sınırlamaların gelmesi ve bunun çok geç olmadan yapılması gerektiğini vurguladı. Onlara göre yapay zeka kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ederse, insanlığı felaketlere sürükleyebilir.