Microsoft 10 Edge bilgisayardan nasıl kaldırılır?

Edge’i kaldırmak Windows 7’de kolayken Windows 8’de kaldırmak daha zordur. Windows 10’da isim değişikliği bulunmaktadır. Intenet Explorer ile aynı özelliklere sahip olan Edge , Windows 10’da edge bilgisayardan kalkmıyor ama bilgisayarınızda görünmesini engelleyebilirsiniz. Peki Edge nasıl bilgisayardan kaldırılıyor ?

İlk olarak arama yerine Windows özellikleri yazacağız. Açılan sayfada Windows özelliklerini Aç- Kapat adlı butona tıklamamız gerekiyor. Sonra Microsoft Edge’in yanında bulunan tik işareti kaldırınız. Karşınıza çıkan uyara Evet diyerek devam edebilirsiniz.

Bu adımları yaptıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Bilgisayar açıldığında Edge uygulamasının kalktığını göreceksiniz eğer uygulama kalkmadıysa yukarıdaki adımları yeniden uygulayın.