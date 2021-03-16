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Microsoft 10 Edge bilgisayardan nasıl kaldırılır?

Bilgisayarı ilk aldığınızda Microsoft Edge bilgisayarınızda kurulu olacak. Daha iyi bir tarayıcıyı bilgisayara kurduğunuzda Microsoft Edge'i bilgisayardan kaldırmak isteyeceksiniz. İşte Edge'i bilgisayardan kaldırmak için gereken adımlar ...

16 Mart 2021 Salı 17:28
Microsoft 10 Edge bilgisayardan nasıl kaldırılır?
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Edge’i kaldırmak Windows 7’de  kolayken Windows 8’de kaldırmak daha zordur. Windows 10’da isim değişikliği bulunmaktadır. Intenet Explorer ile aynı özelliklere sahip olan Edge , Windows 10’da edge bilgisayardan kalkmıyor ama bilgisayarınızda görünmesini engelleyebilirsiniz. Peki Edge nasıl bilgisayardan kaldırılıyor ?

İlk olarak arama yerine Windows özellikleri yazacağız. Açılan sayfada Windows özelliklerini Aç- Kapat adlı butona tıklamamız gerekiyor. Sonra Microsoft Edge’in yanında bulunan tik işareti kaldırınız. Karşınıza çıkan uyara Evet diyerek devam edebilirsiniz.

Bu adımları yaptıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Bilgisayar açıldığında Edge uygulamasının kalktığını göreceksiniz eğer uygulama kalkmadıysa yukarıdaki adımları yeniden uygulayın.



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:28
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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Edge Nasıl KaldırılırMicrosoft Edge
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