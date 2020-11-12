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Mi 10T Pro Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Eylül ayının son gününde yayınlanan Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T model telefonların Türkiye'de tanıtımı yapıldı. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ise bu telefonların fiyatının ne kadar olduğuydu. Yeni model Xiaomi marka telefonların fiyatı ne kadardır?

12 Kasım 2020 Perşembe 23:59
Mi 10T Pro Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
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Xiaomi Mi 10T fiyatı ve özellikleri! 

Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun özellikleri şu şekildedir;

Her iki cihaz da 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç IPS LCD ekran ile donatılmıştır. 144 Hz yenileme hızı ile öne çıkan ekran, HDR10 + desteğine sahip ve Coning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunmaktadır.


Benzer şekilde, her iki model de Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisini kullanıyor. Bu sekiz çekirdekli işlemci, 7 nm + üretim süreci kullanılarak üretildi ve 2,84 GHz frekansında çalışıyor ve bu yıl amiral gemisi ürünlerinde sıkça yer almaktadır.

Xiaomi Mi 10T'nin fiyatı 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı 4999 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kişilerse 5199 TL fiyatla karşılaşmaktadır.

Xiaomi Mi 10T Pro Türkiye fiyatı!

En gelişmiş model: Xiaomi Mi 10T Pro fiyatı 5799 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 5999 TL olarak fiyatlandırılıyor. Aralarındaki farksa aynı boyut ve bataryaya sahip cep telefonları da RAM ve kamera açısından farklılık gösteriyor.

Xiaomi Mi 10T özellikleri ve fiyatı

– 

Ekran:

 6.67 inç – 1080×2400 piksel – LCD – 144 Hz – 

İşlemci:

 Snapdragon 865 (7 nm+) – 2.84 GHz – sekiz çekirdekli – 

Arka Kamera:

 64 MP f/1.9 ana + 13 MP f/2.4 geniş + 5 MP f/2.4 makro – 

Ön Kamera:

 20 Megapiksel – f/2.2 – geniş açılı – 

Boyut ve Ağırlık:

 165.1 x 76.4 x 9.3 mm ve 216 gram – 

Batarya:

 5000 mAh Li-Po / 33W hızlı şarj – 

İşletim Sistemi:

 Android 10 ve MIUI 12 – 

Ek Özellikler: 

Wi-Fi 6 / IR sensör

Xiaomi Mi 10T Pro özellikleri ve fiyatı

– 

Ekran:

 6.67 inç – 1080×2400 piksel – LCD – 144 Hz – 

İşlemci:

 Snapdragon 865 (7 nm+) – 2.84 GHz – sekiz çekirdekli – 

Arka Kamera:

 108 MP f/1.7 – OIS ana + 13 MP f/2.4 geniş + 5 MP f/2.4 makro – 

Ön Kamera:

 20 Megapiksel – f/2.2 – geniş açılı – 

Boyut ve Ağırlık:

 165.1 x 76.4 x 9.3 mm ve 218 gram – 

Batarya:

 5000 mAh Li-Po / 33W hızlı şarj – 

İşletim Sistemi:

 Android 10 ve MIUI 12 – 

Ek Özellikler: 

Wi-Fi 6 / IR sensör


Son Güncelleme: 12.11.2020 23:59
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Anahtar Kelimeler:
XiaomiTelefonMi 10T Pro
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