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Meteor yağmuru ne zaman olacak? Geminid göktaşı meteor yağmuru saat kaçta gerçekleşecek? 2020 ve 2021 Göktaşı olayları listesi

2020 Aralık ayı içinde gözlemlenebileceği ifade edilen Geminid meteor yağmurunun ne zaman olacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Araştırmalara göre Geminid meteor yağmuru 4-17 Aralık tarihleri arasında meydana geliyor. Geminid meteor yağmurunun yanı sıra sene içinde birçok göktaşı olayı olduğu da ifade ediliyor...

13 Aralık 2020 Pazar 22:14
Meteor yağmuru ne zaman olacak? Geminid göktaşı meteor yağmuru saat kaçta gerçekleşecek? 2020 ve 2021 Göktaşı olayları listesi
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Bir grup göktaşının atmosfere girmesi ve bunun sonucunda alev alarak düşmeye devam etmesine meteor yağmuru ismi verilmektedir. Normal süreçte Dünya’ya devamlı olarak irili ufaklı gök taşlarının düştüğü bilinen bir gerçektir. Ancak meteor yağmurları yılın belirli süreçlerinde gerçekleşmektedir. Bunun nedeni Dünya’nın yörüngesi ile meteorların yörüngelerinin senenin belirli bir döneminde kesişiyor olmasıdır. Aşağıdaki kısımda bu durumu ifade eden bir görsel yer almaktadır.

 

Meteor yağmurları arasında en çok bilineni Perseid meteor yağmurudur. Perseid meteor yağmuru ismini saçılma noktasına en yakın takım yıldızı olan Perseus’tan almaktadır. Her senenin Ağustos ayının ortalarında en çok olduğu sürece girilmektedir.

 

Meteor yağmuru nasıl gözlemlenir?

Meteor yağmurlarının hızları genellikle saniyede 20-80 km hız arasında olabilmektedir. Atmosfere girmeleriyle birlikte gözlemlenmeye başlayan yağmurlardaki taşların büyüklüğü kum tanesi ile çakıl tanesi arasında değişen boyutlarda olmaktadır. Yıldız kayması olarak da isimlendirilen bu olay oldukça kısa süreler içinde kayan parıltılar olarak görülmektedirler. Meteor yağmurlarının gözlemlenebilmesi için öncelikle ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bir bölgede olunması gerekmektedir. Gökyüzünün rahat gözlemlenebilmesi için bulutların az olması ve Ay’ın henüz göğe çıkmamış ya da batmış olması gerekmektedir.

 

Meteor yağmurları ve çıkış noktaları listesi

Aşağıdaki kısımda en çok bilinen ve düzenli olarak gerçekleşen meteor yağmurlarının isimleri ve yakınında çıktıkları yıldızlar sıralanmıştır.

  • Geminids meteor yağmuru – İkizler (Gemini) takımyıldızı
  • Leonids meteor yağmuru – Aslan (Leo) takımyıldızı
  • Orionids meteor yağmuru – Avcı (Orion) takımyıldızı
  • Draconoids meteor yağmuru – Ejderha (Draco) takımyıldızı
  • Perseid meteor yağmuru – Kahraman (Perseus) takımyıldızı
  • Lyrids meteor yağmuru – Çalgı (Lyra) takımyıldızı

 

Teleskop ile meteor yağmuru izlenebilir mi?

Meteor yağmurlarının oldukça kısa süreler içinde gerçekleştiği ve bir anda gözden kaybolduğu bilinmektedir. Bu bağlamda teleskop ya da dürbün ile oldukça kısıtlı bir bölgenin gözlemlenmesi mümkün olduğundan, çıplak gözle göğe bakmak daha mantıklı olmaktadır. Teleskop ile gözlem yapılmak istendiğinde büyük bir ihtimalle başarısız olunacaktır.

 

Meteor yağmuru fotoğrafı çekmek

Meteor yağmurlarının görsel olarak oldukça güzel bir görüntü ortaya çıkarmasından dolayı birçok kişi bu gök olayının fotoğrafını çekmeyi istemektedir. Bunun yapılabilmesi için belirli ekipmanlara sahip olunması gerekmektedir. Bu ekipmanlardan ilki bir DSLR kameradır. Diğeri ise bu kamerayı sabit tutmaya yarayacak bir tripod olarak ifade edilmektedir.

Başarılı bir meteor yağmuru fotoğrafının çekilebilmesi için mükemmel bir zamanla yapılması gerekmektedir. Ayrıca kameranın doğru açıya yerleştirilmesi sonrasında teknik düzenlemeleri de oldukça önemlidir. Bu noktada pozlama süresinin artırılması ve gelen ışığın maksimum seviyede toplanması gerekmektedir. Tripod kullanımı görüntünün sarsıntısız alınabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Kameralarda geniş açılı lens kullanılması halinde 10 saniyelik bir pozlama ile oldukça estetik fotoğraflar ortaya konabilmektedir. Aşağıdaki kısımda Geminid meteor yağmuru sırasında çekilmiş bir görsel bulunmaktadır.

 

2020 meteor yağmurları listesi

Her sene belirli tarihler arasında sıkça gerçekleşen meteor yağmurları meydana gelmektedir. Her meteor yağmurunun ismi, yakınında oluştuğu yıldız takımına göre verilmektedir. Buna göre 2020 senesinde gerçekleşen meteor yağmurlarının listesi aşağıdaki kısımda yer aldığı gibi olacaktır.

 

Geminid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Bu listeye göre Geminid meteor yağmurunun 2020 senesinde 4 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edilebilmektedir. Meteor yağmuru kapsamında 50'den daha çok meteor düşeceği ve atmosfere yaklaşık 71 km hızla giriş yapacakları görülmektedir. Meteor yağmurunun en sık gözlemlenebildiği tarih olarak da 13 Aralık günü belirtilmiştir.



Son Güncelleme: 13.12.2020 22:14
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