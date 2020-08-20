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Mercedes Black Series görücüye çıktı! Mercedes Black Series performansıyla dikkat çekiyor

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Mercedes Black Series görücüye çıktı. Şık tasarımıyla ilgi odağı olan otomobil, hızı ile de adından söz ettiriyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 17:33
Mercedes Black Series görücüye çıktı! Mercedes Black Series performansıyla dikkat çekiyor
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Şık tasarımıyla kendine hayran bırakan Mercedes Black Series tanıtıldı. 2006 yılından bugüne çok özel otomobilleri temsil eden Black Series, marka için özel ve nadir otomobil anlamına geliyor.

Mercedes Black Series performansıyla dikkat çekiyor

3,2 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkan otomobil, 9 saniye gibi kısa bir sürede hızını 200 km’ye yükseltiyor. Otomobilin maksimum hızı ise 325 km/s. Yedi kademeli çift kavramalı motor gücüne sahip olan otomobil, AMG SPEEDSHIFT DCT 7G şanzıman ile arka aksa ilerliyor. Aracın şansızamnı AMG GT Black Series için üretilerek 800 Nm torka uyarlandı.


Tamamen dijital ekranlarla donatılan Black Series, ‘Klasik’, ‘Sportif’ ya da ‘Süper Spor’ isimleridne AMG’ye özgü üç farklı ekran tasarımı sunuyor. Direksiyonunun döner kumandalı, entegre ekranlı ve anahtarlı renkli ekran düğmesi araçta standart olarak sunuluyor.

Tanıtımı yapılan Mercedes Black Series şimdiden otomobil tutkunlarının ilgisini toplamayı başardı. Black Series, şık tasarımı ve üstün teknolojik özellikleri sayesinde rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 17:33
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