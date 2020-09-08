İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Mercedes-Benz W223 özellikleri nelerdir? Yeni S serisinde neler olacak?

Mercedes Benz yeni S serisini müşterilerine tanıttı. Birçok anlamda teknolojik olarak kusursuz olan araç, performansı ile sürücülere eşsiz bir sürüş deneyimi sunacak.

08 Eylül 2020 Salı 14:24
Mercedes-Benz W223 özellikleri nelerdir? Yeni S serisinde neler olacak?
Takip Et:

Mercedes otomobil firması S serisi otomobillerinde yeniliğe gitti. Tamamen yenilediği araçlarını müşterilerine tanıtan otomobil firması, yeni otomobillerin teknolojik detayları ile ön plana çıktığını açıkladı.

Mercedes W223 adı ile satışa çıkarılacak olan araç matris LED far ve Digital Light isimli yeni teknolojik sistemi ile birlikte sürücülere daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Otomobil ile birlikte gelecek yeni stop lambalar sürücüye uyarılarda bulunarak yolcu ve sürücü güvenliğini sağlıyor.


Araçta kamera ve korum sistemleri dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebilecek. 18 ve 21 jant seçeneğiyle satışa çıkacak olan W223 sert ve keskin hatları ile agresif bir görünüme de sahip.

Araç herhangi bir tehlike görmesi halinde kendini yükseltip alçaltabiliyor. Bu özelliği ile herhangi bir dalgınlıkta sürücüyü güvenli bir şekilde yolda tutabiliyor. Arabada bulunan kameralar ile birlikte yolu tarayan sistem ile birlikte ekstra güvenli sürüş deneyimi W223’te bulunuyor.

Mercedes- Benz W223 teknik özellikleri

Araç 3 litrelik benzinli motoruyla 367 ve 435 beygirlik seçenekler ile satışa çıkarılacak. Hibrite de sahip olan araç gerekli kısımlarda araca ek güç olarak 22 beygirlik bir güç imkanı sağlayacak. Performansı ile baş döndürücü olan araç 100 km/s hıza 4,9 saniyede ulaşabiliyor.

Uzunluk nedir?

Araçta ilk defa arka hava yastıkları bulunacakken aks mesafesi geçmiş donanımlara göre artmıştır. Araçta 30 hoparlör bulunacak. 3 kollu direksiyon sistemi ile sürücünün kolayca kullanımına sahip olabileceği teknoloji direksiyon sürücünün her şeye hakim olmasını sağlayacak.

Araç 9 ileri otomatik şanzıman ile satışa çıkarılacak. Arkadan itişli olarak da bir modeli çıkacak S serisinin 6 silindire sahip dizel motor seçeneği de olacak.



Son Güncelleme: 08.09.2020 14:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mercedes W223Yeni S Serisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hyundai Tucson hazır - Yeni Tucson dünya lansmanından önce kendini gösteriyor!
Hyundai Tucson hazır - Yeni Tucson dünya lansmanından önce kendini gösteriyor!
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi

Popüler Haberler

Mercedes-Benz W223 özellikleri nelerdir? Yeni S serisinde neler olacak?
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
2020 yılında emekli olursam maaşım ne kadar olur? Emekli maaşı hesaplama
MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin kaç yaşında, nereli?
Vergi levhası nedir? 2020 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Konut alımı için devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 2020 Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile evalımı başvurusu nasıl yapılır?
Emekli bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? 2020
Çocuk dizisinin çocuk yıldızı Mehmet Emin Güney kimdir? Mehmet Emin Güney rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid Dizisi Final Mi Yapıyor? Bülent İnal’dan Trt'nin Sevilen Dizisi Hakkında Açıklama Geldi
Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık tayini başvuruları başladı - MEBBİS tayin başvurusu girişi
Askerlik 6 Aya Düşecek mi? Terhis İşlemleri Nasıl Yapılacak? Yasa Ne Zaman Çıkacak?
SSK Hizmet Sorgulama Nasıl Yapılır? SGK Hizmet Dökümü Sorgulama
Hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenler hangi hayvan beslemeli, hangisi daha karlı?
Kadın memurlar ne zaman ve nasıl emekliliği hak ederler?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? 2020 SGK rapor parası sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.