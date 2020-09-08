Mercedes-Benz W223 özellikleri nelerdir? Yeni S serisinde neler olacak?

Mercedes otomobil firması S serisi otomobillerinde yeniliğe gitti. Tamamen yenilediği araçlarını müşterilerine tanıtan otomobil firması, yeni otomobillerin teknolojik detayları ile ön plana çıktığını açıkladı.

Mercedes W223 adı ile satışa çıkarılacak olan araç matris LED far ve Digital Light isimli yeni teknolojik sistemi ile birlikte sürücülere daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Otomobil ile birlikte gelecek yeni stop lambalar sürücüye uyarılarda bulunarak yolcu ve sürücü güvenliğini sağlıyor.

Araçta kamera ve korum sistemleri dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebilecek. 18 ve 21 jant seçeneğiyle satışa çıkacak olan W223 sert ve keskin hatları ile agresif bir görünüme de sahip.

Araç herhangi bir tehlike görmesi halinde kendini yükseltip alçaltabiliyor. Bu özelliği ile herhangi bir dalgınlıkta sürücüyü güvenli bir şekilde yolda tutabiliyor. Arabada bulunan kameralar ile birlikte yolu tarayan sistem ile birlikte ekstra güvenli sürüş deneyimi W223’te bulunuyor.

Mercedes- Benz W223 teknik özellikleri

Araç 3 litrelik benzinli motoruyla 367 ve 435 beygirlik seçenekler ile satışa çıkarılacak. Hibrite de sahip olan araç gerekli kısımlarda araca ek güç olarak 22 beygirlik bir güç imkanı sağlayacak. Performansı ile baş döndürücü olan araç 100 km/s hıza 4,9 saniyede ulaşabiliyor.

Uzunluk nedir?

Araçta ilk defa arka hava yastıkları bulunacakken aks mesafesi geçmiş donanımlara göre artmıştır. Araçta 30 hoparlör bulunacak. 3 kollu direksiyon sistemi ile sürücünün kolayca kullanımına sahip olabileceği teknoloji direksiyon sürücünün her şeye hakim olmasını sağlayacak.

Araç 9 ileri otomatik şanzıman ile satışa çıkarılacak. Arkadan itişli olarak da bir modeli çıkacak S serisinin 6 silindire sahip dizel motor seçeneği de olacak.