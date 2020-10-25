Mercedes - Benz 2021 S-Serisi duyuruldu! 2021 Mercedes-Benz S-serisi özellikleri ve fiyatları!

Dünyanın en büyük araba üreticilerinden bir tanesi olan Mercedes – Benz S – serisi yeni otomobilini duyurdu. Dünya genelinde son günlerin en fazla araştırılan otomobili olan yeni S-serisi 2021 yılında yollarda olacak.

2020 yılı Aralık ayında üretimi tamamlanarak diğer dünya ülkelerine ihraç edilecek olan Mercedes – Benz S-serisi’nin ilk ihraç edileceği ülke ise Amerika olarak açıklandı.

Yeni S-serisi iki model olarak duyurulurken bunlardan ilki olan S540 4Matic olarak belirtiliyor. 3.0 LT benzinli motora sahip olan araç, 367 PSve 500 Nm tork üretiyor. Satışa çıkarıldıktan sonra Almanya fiyatı 106.650.40 Euro olacak. Aracın ABD fiyatı ise 126.492 dolar olarak belirtildi. Araç 0 – 100’ü ise 5.2 saniye olarak belirtildi.

Mercedes – Benz tarafından duyurulan diğer S-serisi aracı ise S350d 4Matic olarak belirtildi. 330 PS güç ve 700 Nm tork üreten aracın 0’dan 100’ü 5.4 saniye olarak belirtiliyor.

Hem önden hem de arkadan çekişli olacak olan S350d ise Almanya’da 97.150 Euro olarak satışa çıkarılırken ABD fiyatın ise 115.224 dolar olarak satışa çıkacak. Model ve iç donanımına göre fiyatlarında değişiklik olurken yapılacak eklemeler ile birlikte aracın 99.806 Euro ile 106.998 Euro aralığında olacağı açıklandı.

S-serisinin giriş seviyesi olacak olan S350d modeli 2.9 LT Dizel motora sahip olacak. 286 PS güç üretimi ve 600 Nm tork üretimi olacak aracın 0 – 100’ü 6.4 saniye olarak açıklandı.

Uzun bir aradan sonra ilk defa aks mesafesini de fiyatlara dahil eden Mercedes – Benz aracının S350d modeli için standart aks mesafeli fiyatı 93.438 Euro olarak açıklanırken aks mesafesi daha uzun olan araçlarda fiyat 113.972 Euro olarak açıklandı.

Ek bir araç daha üreten Mercedes Benz’in S-Serisi aracı S500 olarak açıklanırken ismi ne kadar farklı olsa da S540’ın tasarım olarak S540’ın aynısı ancak motor olarak S540’tan daha güçlü olacağı belirtild. Buna göre S500 modeli 3.0 LT benzinli motor olarak açıklanırken 435 PS güç üretimi ve 520 Nm tork üretimi olacak.

S500 fiyatları ise Almanya için 115.130 Euro olarak açıklanırken ABD’ye gönderilmesi sonrasında fiyat 136.549 Dolar olacağı belirtildi. Aracın 0 – 100’ü ise 4.9 saniye.

Mercedes Benz’in 2021 S serisi araçlarının tamamı elektronik olarak hazırlanırken araçların maksimim 250 KM hıza çıkacakları ve otomatik viteslerinin 9 iler olacağı da açıklananlar arasında yerini aldı.

Motor özelliklerinin yanı sıra 3D sürücü ekranı, dijital ve ayarlanabilir farlar, arkada oturan yolcular için hava yastığı ve arttırılmış gerçeklik ekranlarının da olacağı belirtildi.