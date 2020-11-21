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Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!

Uzun zamandır binlerce oyuncu tarafından merakla beklenen Cyberpunk 2077'de grafik ayarlarına göre nasıl sistem gereksinimlerine sahip olunması gerektiği açıklandı. Açıklanan tabloda hemen her ayara yönelik sistem gereksinimlerine yer verildi...

21 Kasım 2020 Cumartesi 22:45
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
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Dünyanın en önemli oyun yapımcılarından biri olan CD Project RED tarafından uzun zamandır ortaya konması beklenen Cyberpunk 2077 oyunuyla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Binlerce oyuncu tarafından merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri hakkında önemli ayrıntılara yer verildi. Hemen her grafik ayarı için hangi sistem gereksinimlerine sahip olunması gerektiği bir tablo aracılığı ile bildirildi.

Yayımlanan tablo ile birlikte minimum ayarlarda, önerilen ayarlarda, yüksek ayarlarda, ultra ayarlarda ve RTX teknolojisi kapsamındaki ayarlarda hangi sistem gereksinimlerine sahip olunması gerektiği oldukça açık bir şekilde görülebiliyor. Bu tabloya göre ayarların istediği sistem gereksinimleri aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi karşımıza çıkıyor.

Minimum (1080p, düşük ayarlar)

  • OS: Windows 7 64-bit
  • CPU: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
  • RAM: 8GB
  • GPU: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470
  • VRAM: 3GB
  • Depolama: 70GB HDD

 

Önerilen (1080p, yüksek ayarlar)

  • OS: Windows 10 64-bit
  • CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
  • RAM: 12GB
  • GPU: Nvidia GTX 1060 6GB/GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 470
  • VRAM: 6GB
  • Depolama: 70GB SSD


 

Yüksek (1440p, ultra ayarlar)

  • OS: Windows 10 64-bit
  • CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
  • RAM: 12GB
  • GPU: Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700XT
  • VRAM: 6GB
  • Depolama: 70GB SSD

 

Ultra (2160p, ultra ayarlar)

  • OS: Windows 10 64-bit
  • CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16GB
  • GPU: Nvidia RTX 2080S/RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT
  • VRAM: 8GB
  • Depolama: 70GB SSD

 

Ray Tracing Minimum (1080p, RT orta)

  • OS: Windows 10 64-bit
  • CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
  • RAM: 16GB
  • GPU: Nvidia RTX 2060
  • VRAM: 6GB
  • Depolama: 70GB SSD

 

Ray Tracing Yüksek (1440p, RT ultra)

  • OS: Windows 10 64-bit
  • CPU: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16GB
  • GPU: Nvidia RTX 3070
  • VRAM: 8GB
  • Depolama: 70GB SSD

 

Ray Tracing Ultra (2160p, RT ultra)

  • OS: Windows 10 64-bit
  • CPU: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16GB
  • GPU: Nvidia RTX 3080
  • VRAM: 10GB
  • Depolama: 70GB SSD


Son Güncelleme: 21.11.2020 22:45
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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077PCOyun
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