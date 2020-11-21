Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!

Dünyanın en önemli oyun yapımcılarından biri olan CD Project RED tarafından uzun zamandır ortaya konması beklenen Cyberpunk 2077 oyunuyla ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Binlerce oyuncu tarafından merakla beklenen oyunun sistem gereksinimleri hakkında önemli ayrıntılara yer verildi. Hemen her grafik ayarı için hangi sistem gereksinimlerine sahip olunması gerektiği bir tablo aracılığı ile bildirildi.

Yayımlanan tablo ile birlikte minimum ayarlarda, önerilen ayarlarda, yüksek ayarlarda, ultra ayarlarda ve RTX teknolojisi kapsamındaki ayarlarda hangi sistem gereksinimlerine sahip olunması gerektiği oldukça açık bir şekilde görülebiliyor. Bu tabloya göre ayarların istediği sistem gereksinimleri aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi karşımıza çıkıyor.

Minimum (1080p, düşük ayarlar)

OS: Windows 7 64-bit

CPU: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3GB

Depolama: 70GB HDD

Önerilen (1080p, yüksek ayarlar)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12GB

GPU: Nvidia GTX 1060 6GB/GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 6GB

Depolama: 70GB SSD

Yüksek (1440p, ultra ayarlar)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12GB

GPU: Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700XT

VRAM: 6GB

Depolama: 70GB SSD

Ultra (2160p, ultra ayarlar)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 2080S/RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT

VRAM: 8GB

Depolama: 70GB SSD

Ray Tracing Minimum (1080p, RT orta)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 2060

VRAM: 6GB

Depolama: 70GB SSD

Ray Tracing Yüksek (1440p, RT ultra)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia RTX 3070

VRAM: 8GB

Depolama: 70GB SSD

Ray Tracing Ultra (2160p, RT ultra)