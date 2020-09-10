Merakla beklenen OPPO Watch'ın Türkiye fiyatı belli oldu

OPPO yeni ürünlerini Türkiye pazarında da satışa sunmaya devam ediyor. Çinli dünya devi marka son olarak çıkardığı OPPO Watch serisini Türkiye’de satışa sundu. OPPO Watch’ın Türkiye fiyatı açıklandı. OPPO Watch ülkemizde 41mm ve 46mm modelleriyle raflardaki yerini alacak.

Yeni OPPO Watch serisinde her biri sesli koçluk desteğine sahip olacak ve fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş ve yüzme değerleri egzersizlerde gösterilecek. Fiziksel detayları en doğru şekilde sunmayı başaran yeni saat serisinde, 5 dakikalık egzersiz videoları spor yapan kişilere yardımcı olacak. Yeni özellikler sayesinde her dakikadaki fiziksel veriler takip edilebilecek. Ayrıca sürekli açık olan nabız takibi ile birlikte kullanıcılar verilerini öğrenebilecek. OPPO Watch’lardaki uyku takibi sistemi kullanıcıların uyku düzenleriyle ilgili bilgileri içerecek.

OPPO Watch 46mm akıllı performans yönetimi ile birlikte 36 saate kadar açık kalabiliyor. Ayrıca güç tasarrufu modu açılırsa cihazın pil ömrü 21 güne kadar çıkabilecek. Hızlı şarj özelliği olan VOOC sayesinde 15 dakikalık şarjın ardından pil ömrü 16 saat olacak şekilde kullanılabilecek.

OPPO Watch’ın Türkiye’deki satış fiyatları belli oldu. OPPO Watch 41mm bin 799 TL, 46mm ise 2 bin 299 TL fiyatla raflardaki yerini alacak.