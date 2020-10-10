Merakla beklenen BMW M3 ve M4 modelleri tanıtıldı

BMW M3 ve M4 modelleri güncellenmiş versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. İkonik tasarımlarıyla dikkat çeken modellerden M3 G80 kasa koduna, M4 ise G82 kasa koduna sahip yeni BMW’ler tasarımları ile eleştirmenlerden tam not almayı başardı. Sportif ve moden havayı bir arada tutan tasarımlar, aynı anda sert bir görünüm vererek kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Yeni M serisi Isle of Man ve Sao Paolo Yellow renkleriyle zenginleştirildi. 2021 model olan BMW M3 ve M4 standart karbon fiber tavanla karşımıza çıkıyor. 18’’ ve 19’’ jantları ise hafif alaşım üretim olarak geliyor.

BMW M3 bir önceki modele göre 116 milimetre daha geniş ve 10 milimetre daha uzun ölçülere sahip. G82 kodlu BMW4 ise 17 milimetre daha geniş. M3 ve M4 modelleri 3.0 litrelik çift turbolu ve altı silindirli bir motora sahip. 0-100 km/s hıza 4 saniyede çıkan modeller, motor 480 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. M3 ve M4 giriş versiyonlarında maksimum hız 250 km/s ulaşıyor.

6 ileri vitesli manuel şansızan ve arkadan itiş kombinasyonu sunan modellerinden özüne sadık kaldığı görülüyor. Competition versiyonlarında ise yalnızca akıllı dört çeker sistemi xDrive ile otomatik şanzıman seçeneği yer alıyor. Competition versiyonunun saatteki maksimum hızı ise 290 km olarak ölçülüyor. M modellerine özgü olan iDrive kontrolcüsünün hemen sol tarafında bir düğmenin olduğu göze çarpıyor. Bu tuş ile araç ayarlarına direkt olarak ulaşılabiliyor.