Medya Baba'dan pandemi sürecinde dijital hamle!

Medya Baba; müşteri davranışlarında yaşanan değişimi, sürecin getirdiği yeni değerleri ve yeni dönemin iletişim kanallarını devreye alarak müşterileri ve tüketicileri arasında doğru köprüler kurdu. Doğru içgörülerle etkili iletişim yöntemleri geliştirdi.

Covid-19 içerik yönetimini ve dijital reklamları artırdı!

Dijital pazarlama bu dönemin yükselen yıldızı oldu. Karantina günlerinde gerek insanların evden çıkamaması, gerekse salgınla birlikte oluşan korku ortamı online satışların artışını beraberinde getirdi. Bu dönemde proaktif bir yaklaşımla dijitale yatırım yapan işletmeler dönemin kazananı oldu.

Taşımacılık sektöründeki hamlelerden market zincirlerine, gıdadan savunma sanayisine kadar pek çok farklı alanda yapılan dijital hamleler markaları rakiplerinden öne çıkardı.

Markalar dijitale nasıl uyum sağladı!

Pandemi sürecinde oluşan tedirginlik tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Markalar hedef kitlelerine ulaşmanın farklı yollarını buldu. Marketler sanal market uygulamaları, cafe ve restaurantlar paket servis hizmeti ile tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verdi. Sosyal medyanın gücünden yararlanılarak tüketiciler için süreçle ilgili yönlendirme, bilgilendirme ve en çok da bilinçlendirme içerikleri hazırladı. Medya Baba ajans olarak süreci ve markalarını doğru analiz etti. Gıda, taşımacılık, temizlik ve otomotiv sektöründen müşterileriyle olan duygusal bağ ve ilişkilerini zedelemeden, onların ihtiyaçlarına online olarak cevap verdi.

Bu planlı yaklaşım sektörde tutunmayı sağladı.

Medya baba proaktif yaklaşımı kazandırdı!

MedyaBaba markaların kriz yönetiminde ihtiyaç duyduğu iletişim ve pazarlama kampanyalarını sosyal medyanın gücünden faydalanarak doğru bir şekilde yönetti. Markaları için yaptığı doğru hamleleler, kar topu etkisiyle büyüyerek olumlu geri dönüşler sağlamaya devam ediyor.