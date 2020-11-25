Media Markt Black Cuma Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi 2020

Teknoloji mağazası Media Markt, ‘Şahane Cuma’ kampanyası ile birçok teknolojik üründe özel fırsatlar sunuyor. 24 Kasım – 29 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ‘Şahane Cuma’ kampanyası ile hem MediaMarkt mağazalarından hem de mediamarkt.com.tr adresinden indirimli ürünler satın alabilirsiniz.

29 Kasım’a kadar sürecek olan Şahane Cuma kampanyası ile cep telefonundan tablete, akıllı saatlerden kulaklıklara, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar birçok ürün büyük indirimlerle sizleri bekliyor.

Media Markt Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler

Apple iPhone XR 64GB 5.999 TL

OPPO A91 8GB 2.999 TL

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite Tablet 2.1999 TL

REALME 6i 4GB/128 GB 2.499 TL

APPLE Airpods 2. Nesil ve Şarj Kutusu 999 TL

APPLE MQKKU2TU/A – MTEY2TU/A S3 GPS 38mm 1.699 TL

REALME Band Akıllı Bileklik 169 TL

SONY SRS.XB12 Bluetooth Bağlantılı 6W Taşınabilir Hoparlör 349 TL

JBL Tune 220TWS 549 TL

SEAGATE STEA1000400 DSK EXT USB 3.0 2.5’ 1TB Harici Disk 299 TL

DAYTONA Tablet Kılıfı Siyah Beyaz 24.99 TL

LOGITECH G203 Gaming LIGHTSYN 910-005796 Mouse 149 TL

ELECTROLUX EKF3300 Filtre Kahve Makinesi 449 TL

PHILIPS GC4909/60 Azur Buharlı Ütü 649 TL

FAKIR CHAIZEN Çay Makinesi Rouge 1 lt 329 TL

ARZUM AR 1031 Technomix El Blender Seti 169 TL

ARNICA Ayvalık 4000 Tost Makinesi 189 TL

PHILIPS GC9640/60 Buhar Kazanlı Ütü 1.799 TL

DYSON Cinetic Animal Pro 2 Kablolu Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.699 TL

BOSH BC612KA2 2 Afet Bataryalı Şarjlı El Süpürgesi 1.899 TL

ALTUS AL365N ÜD 2K A+ Enerji Sınıfı 430L No-Frost Buzdolabı 2.499 TL

HOOVER HFDN 1L360OW-17 A+ Enerji Sınıfı 5 programlı Bulaşık Makinesi 1.699 TL

BRAUN SK3000 4 in 1 Şarjlı Sakal Kesme Makinesi ve Şekillendirici Erkek Bakım Kiti 179 TL

SAMSUNG WW90J5475FW/AH A++++ Enerji Sınıfı 9 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 2.799 TL

BABYLISS Smoth Glide 230 Saç Düzleştirici 279 TL