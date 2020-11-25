İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Media Markt Black Cuma Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi 2020

Kasım ayı indirimleri başladı. Media Markt Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi yayınlandı. Telefondan tablete, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine birçok ürün sürpriz indirimlerle raflarda yerini aldı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:29
Media Markt Black Cuma Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi 2020
Takip Et:

Teknoloji mağazası Media Markt, ‘Şahane Cuma’ kampanyası ile birçok teknolojik üründe özel fırsatlar sunuyor. 24 Kasım – 29 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ‘Şahane Cuma’ kampanyası ile hem MediaMarkt mağazalarından hem de mediamarkt.com.tr adresinden indirimli ürünler satın alabilirsiniz.

29 Kasım’a kadar sürecek olan Şahane Cuma kampanyası ile cep telefonundan tablete, akıllı saatlerden kulaklıklara, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar birçok ürün büyük indirimlerle sizleri bekliyor.

Media Markt Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler

Apple iPhone XR 64GB 5.999 TL

OPPO A91 8GB 2.999 TL

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite Tablet 2.1999 TL

REALME 6i 4GB/128 GB 2.499 TL

APPLE Airpods 2. Nesil ve Şarj Kutusu 999 TL

APPLE MQKKU2TU/A – MTEY2TU/A S3 GPS 38mm 1.699 TL

REALME Band Akıllı Bileklik 169 TL

SONY SRS.XB12 Bluetooth Bağlantılı 6W Taşınabilir Hoparlör 349 TL

JBL Tune 220TWS 549 TL

SEAGATE STEA1000400 DSK EXT USB 3.0 2.5’ 1TB Harici Disk 299 TL

DAYTONA Tablet Kılıfı Siyah Beyaz 24.99 TL


LOGITECH G203 Gaming LIGHTSYN 910-005796 Mouse 149 TL

ELECTROLUX EKF3300 Filtre Kahve Makinesi 449 TL

PHILIPS GC4909/60 Azur Buharlı Ütü 649 TL

FAKIR CHAIZEN Çay Makinesi Rouge 1 lt 329 TL

ARZUM AR 1031 Technomix El Blender Seti 169 TL

ARNICA Ayvalık 4000 Tost Makinesi 189 TL

PHILIPS GC9640/60 Buhar Kazanlı Ütü 1.799 TL

DYSON Cinetic Animal Pro 2 Kablolu Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.699 TL

BOSH BC612KA2 2 Afet Bataryalı Şarjlı El Süpürgesi 1.899 TL

ALTUS AL365N ÜD 2K A+ Enerji Sınıfı 430L No-Frost Buzdolabı 2.499 TL

HOOVER HFDN 1L360OW-17 A+ Enerji Sınıfı 5 programlı Bulaşık Makinesi 1.699 TL

BRAUN SK3000 4 in 1 Şarjlı Sakal Kesme Makinesi ve Şekillendirici Erkek Bakım Kiti 179 TL

SAMSUNG WW90J5475FW/AH A++++ Enerji Sınıfı 9 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi 2.799 TL

BABYLISS Smoth Glide 230 Saç Düzleştirici 279 TL



Son Güncelleme: 25.11.2020 00:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Media Marktşahane Cuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Whatsapp 2 yeni özellik yolda!
Whatsapp 2 yeni özellik yolda!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Porsche piyasaya yeni üç farklı ve sıra dışı otomobil sunuyor!
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin grafik ayarlarına göre sistem gereksinimleri açıklandı!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
WhatsApp'a gelecek yeni özellikler belli oldu!
"Yüksek fiyatlı" PS 5 Türkiye'de satışa çıkar çıkmaz stokları tüketti!

Popüler Haberler

Media Markt Black Cuma Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi 2020
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Migros 5M 25 Kasım ucuz iPhone 11 Black Cuma kampanyası
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Kasım 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Kasım 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 25 Kasım 2020 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Kasım 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Kasım 2020 Çarşamba
Altın ne kadar oldu? 25 Kasım 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 25 Kasım 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Apple Airpods tanıtma, sıfırlama ve resetleme işlemleri
İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? Başvuruda gerekli evraklar ve başvuru detayları
EFT ve havale işlemleri ücreti almayan bankalar listesi
Bugün TVde hangi dizi ve programlar var? 4 Nisan 2020 Cumartesi TV Yayın Akışı ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Galatasaray-Club Brugge maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? 2020
25 Kasım 2020 Çarşamba Günlük burç yorumları: Bazı burçların güzel günleri başlıyor…
Manchester United Başakşehir Bein Sports canlı izle
EMUI 11 güncellemesi alacak telefon modelleri
Güncel gümüş fiyatları 25 Kasım 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.