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Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2021 sosyal medya yasası detayları

Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? sosyal medya yasası detayları haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 07:16
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2021 sosyal medya yasası detayları
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Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen sosyal medya düzenlemesi kararı oldukça yankı uyandırmış ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yönelik haberler yer almıştı. Bu durum kimi tarafından şiddetle karşı çıkılırken kimi taraf bu kararı yerinde bulduğunu sosyal medya hesaplarından bildirdi. Ardından yapılan açıklama ile sosyal medya platformlarının kapatılmayacağı ve yasal düzenlemelere gidileceği açıklandı. Bahsedilen yasa tasarısı TBMM tarafından onaylandı. TBMM Adalet komisyonu kanun teklifinin değerlendirmiş ve sosyal medya kullanımında yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu sayede sosyal medya üzerinde linç girişimi ve psikolojik şiddetin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Sosyal medya üzerindeki yeni düzenlemeler nelerdir?

Yapılan düzenlemenin sosyal medya platformlarında nasıl bir değişikliğe gidileceği oldukça merak konusu. Kamu kurumlarınca bildirilen bildirimlerde karşılaşılacak sorunların çözümü de yine bu düzenlemeler ile sağlanacaktır. Sosyal medya hesabı bir kişi ya da bir kuruma ait olabilmektedir. Bu hesaplar aracılığıyla yapılan kişilik hakkı ihlali cezai yaptırımlarla karşılaşacaktır. Bu hakların ihlalini gerçekleştirilen kişilerin adresleri tespit edilecek ve e-posta adreslerine tebligat yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan bu tebligatlar resmi tebligat niteliğinde kabul edilecektir.

Tebligatta belirtilere uyum sağalamayan kişilere para cezası kesilecektir. Hala uyumun sağlanmaması durumunda ise 1 Milyon TL ve 10 Milyon TL arasında cezai yaptırım uygulanacaktır.

 Hazırladığı içerik için mahkeme kararı ile gizlilik talebi edilen kişilerin gizliliklerinin ihlal edilmemesi amaçlı siteler arasında ilişkilendirilme yapılamayacak. Mağdur kişilerin istekleri düzenlemede esas alınacak.  Mağdur kişinin ihlal edildiği tespit edildikten sonra karşı tarafa cezai yaptırım uygulanacak. Yurt dışında yaşayan kişiler için BTK’ye bilgilendirme yapılacaktır. Düzenlemenin bu kişileri kapsayabilmesi için yurtdışındaki kişinin T.C içinde bir sosyal medya temsilcisinin bulunması gerekir.

Reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması

Bir firma ya da temsilci iletişim bilgilerini sitesine eklemekle yükümlüdür. Bu bilgiler BTK tarafından tespit edilecektir. Tüzel olan ve gerçek kişi olarak geçmeyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına gerek duyulmamaktadır ve buna ek olarak gerçek kişiler T.C vatandaşı değil ise eğer temsilci olarak sayılmayacaktır.

Temsilcisini 30 gün dahilinde BTK’ ya vermeyen kişi ve yerler başta uyarılacak ve uyarıya uymadığı takdirde cezai yaptırım uygulanacaktır. Cezai yaptırımın da karşılanmadığı durumda ise verilen cezanın 3 katı tekrar kesilecektir. Bu da 30 Milyon TL ye tekabül etmektedir.

Cezaların bir ay içinde ödenmemesi halinde kişi ya da firma için reklam yasakları uygulanacaktır. Böylece iş devamlılıkları konusunda ciddi bir engelle karşılaşacaktırlar. Para aktarımı gibi işlemlerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Bu cezaya uyulması halinde bant genişliği sınırı uygulanacak önce %50 oranında daralması durumunda mahkemeye başvurulacaktır. Bu yaptırımın uygulanması halinde kurallara hala dikkate almayan yerlerin bant genişliği %90 oranında daraltılacaktır.

Yukarıda yazılan cezaların verildiği kişilerin kurallara uymasının ardından sosyal ağlar tekrar sağlanacaktır. İndirimler uygulanacak ve cezalarda düşmeye gidilecektir. Reklam yasağı gibi ambargolar ortaydan kalkacaktır. İki gün içinde başvuru yapan kişiye 5 milyon TL ceza kesilecektir. BTL tarafında tebligat gönderilen ve bu gönderilere uymayan kişiler içi 10 milyon TL ceza kesilecektir.

Adli hukuka aykırı olan içerikler için 24 saat içerisinde yaptırıma uymak zorunda, belirtilen sosyal ağ sağlayıcısı maddi zararları karşılamakla yükümlüdür.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 07:16
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