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Mayıshem Brawler sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

Türk geliştirici Hero Concept, beat 'em up oyunu Mayıshem Brawler'ın resmi öıkış tarihi açıklandı. Peki Mayıshem Brawler sistem gereksinimleri nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:26
Mayıshem Brawler sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi
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Bağımsız Türk oyun geliştiricilerinden olan Hero Conpect, aksiyon dövüş oyunu Mayhem Brawler'ın 25 Mayıs tarihinde resmi olarak Ağustos ayında piyasaya sürüleceğine ilişkin açıklama yaptı.

Oyunda, siz ve arkadaşlarınızın üç oyunculu aksiyon dolu arenada yolunuzdaki herkesi alt üst edeceğiniz bir şekilde tasarlandığı görülüyor. Bunun yanı sıra, oyunu oynarken 90'ların arcade aksiyon günlerine geri dönme fırsatını yakalıyorsunuz.

Oyun tamamen Türk geliştiriciler tarafından tasarlanmış ve 18 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Mayhem Brawler tanıtım yazısı

Korumak ve hizmet etmek için

Muazzam bir güce sahip kolluk kuvveti Stronghold'un en gözde memurları Dolphin, Star ve Trouble, devriye esnasında aldıkları basit bir ihbar üzerine bu ihbarı değerlendirerek kendilerini bütün kentin kaderini değiştirecek olaylar zincirinin içinde bulurlar.

Orantısız güç

Eğer ki süper güce sahip kolluk kuvvetlerinin haytalarının kolay olduğunu düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz demektir. Çünkü bu oyunda kolluk kuvvetlerini bekleyen, şehir çetelerinden çok daha büyük tehdit içerek konular var. Tek başınıza ya da co-op olarak kombo ve özel yeteneklerinizi kullanıp süper güçlü suçluların üstesinden gelmeli, göremeyeceğiniz yerlerde gizlenen kurt adamların şiddetinden uzak durmalı, sokak büyücülerinin efsunlarına karşı gelebilmeli ve pis işlerini astlarına yaptıran vampir şirketlerine karşı iyi bir izlenime sahip olmanız gerekiyor.

Mayhem dünyası

Bu oyunda çizgi romanları aratmayacak arka planlar, oldukça başarılı çizilmiş anşmasyonlar ve sizi oldukça heyecanlandıracak müzikler yer alıyor. Oyunun her alanında farklı bir hikaye sizi bekliyor. Oyun içerisinde tercih ettiğiniz yollarda farklı hikayelere dahil olup üç farklı sondan birine çıkacaksınız.

Bu oyun;

  • 90'ların popüler dövüş oyunları türüne yepyeni bir yorum katmış,
  • 3 oyuncuya kadar çevrimdışı olarak co-op oynayama fırsatı sunan,
  • Hikayenin akışına istediğiniz tercihler doğrultusunda yön verebilme.
  • Yapılan tercihler doğrultusunda çıkan birbirinden farklı 3 final bölümü,
  • 3 oynanabilir karaktere karşılık 12'si bölüm sonu patronu, toplam 30 farklı rakip,
  • El ile çizilmiş çizgi romanları aratmayan arka planlar, özenle çizilen ve göze hitap eden anime karakterler ve heyecanı yükselten müzikler,
  • Devasa Mayhem dünyası oyuncularını bekliyor.

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 965
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 | AMD Radeon HD 6670
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7+
  • İşlemci: Intel i5+
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960/ Radeon HD 5750
  • Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

 


Son Güncelleme: 26.05.2021 17:26
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Anahtar Kelimeler:
ÇıkışTarihiOyunMayhemBrawler
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