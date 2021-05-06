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Mass Effect Legendary Edition, 120FPS PS5'te desteklenmiyor!

Mass Effect Legendary Edition oyununun piyasaya çıkmasına sayılı günler kala oyunun 120FPS'i Xbox Series X'te desteklerken PS5'te desteklemediği ortaya çıktı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:40
Mass Effect Legendary Edition, 120FPS PS5'te desteklenmiyor!
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Yayıncılığı Electronic Arts'ın üstlendiği, geliştiriciliği ise BioWare'in tarafından yapılan aksiyon RPG türünde olan Mass Effect serisinin ilk 3 oyunu yenilenmiş ve güncellenmiş bir versiyonla çıkarılacak. Geçen gün içerisinde oyunun konsollarda FPS ve çözünürlük değerleri açıklandı.

Electronic Arts tarafından paylaşılan bilgilere göre oyunun çıkış yapacağı konsollarda çözünürlük ve FPS değeri ortaya çıktı. Oyun konsollarında 2 farklı moda sahip olacak. Bunun birincisi kalite modu ve bu mod da çözünürlükler ön planda olacaktır. Diğer mod ise performans modudur. Performans modunda da yüksek FPS hedeflenmekte.

Değerlerde en dikkat çeken durumlardan biri ise performans modun da PlayStation5'in ve Xbox OneX'in aynı değerleri vermesidir. Aynı modda iken Xbox SeriesX, 120FPS verebilirken. kalite modun da ise Xbox SerieX'in ve PlayStation5'in eşitleniyor. Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs'ta bilgisayarda, PS4 ve Xbox One için satışa çıkarılacak.




Son Güncelleme: 06.05.2021 23:40
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Anahtar Kelimeler:
PS5Mass Effect Legendary EditionXbox Resies X
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