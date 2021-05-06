Mass Effect Legendary Edition, 120FPS PS5'te desteklenmiyor!

Yayıncılığı Electronic Arts'ın üstlendiği, geliştiriciliği ise BioWare'in tarafından yapılan aksiyon RPG türünde olan Mass Effect serisinin ilk 3 oyunu yenilenmiş ve güncellenmiş bir versiyonla çıkarılacak. Geçen gün içerisinde oyunun konsollarda FPS ve çözünürlük değerleri açıklandı.
Değerlerde en dikkat çeken durumlardan biri ise performans modun da PlayStation5'in ve Xbox OneX'in aynı değerleri vermesidir. Aynı modda iken Xbox SeriesX, 120FPS verebilirken. kalite modun da ise Xbox SerieX'in ve PlayStation5'in eşitleniyor. Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs'ta bilgisayarda, PS4 ve Xbox One için satışa çıkarılacak.
Son Güncelleme: 06.05.2021 23:40