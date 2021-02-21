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Mars'ta kaydedilen ses! NASA aracı Perseverance'dan ilk sesli görüntüler gelmeye başladı

NASA'nın Mars'a gönderdiği Perseverance adlı uzay aracı ilk ses ve görüntülerini dünyaya ulaştırdı. Yapılan açıklamalarda ilk ses kayıtları geldiği belirtilirken gelen ses kayıtları merak edilmeye başladı.

21 Şubat 2021 Pazar 02:00
Mars'ta kaydedilen ses! NASA aracı Perseverance'dan ilk sesli görüntüler gelmeye başladı
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NASA’nın 7 aydır yolda olan ve geçtiğimiz gün Mars topraklarına inen Perseverance uzay aracının ilk görüntüleri gelmeye başladı. 1 ton ağırlığında olan robotun Perşembe akşamı 23.55’de Mars’ta bulunan Jezero kriterine inen Perseverance’nin sağlam bir şekilde Mars’a inişi dünyada büyük heyecanla karşılandı.

İndiğinden beri uyduları açık olan Perseverance’nin 2,7 milyar dolara mal olduğu açıklanırken uzay aracının NASA tarafından hedeflenen noktaya nokta atışı indiği belirtildi.

Perseverance uzay aracı projesinin başkan yardımcısı olan Matt Wallace iniş sonrasında ‘İlk kez başka bir gezegene inen uzay aracından yüksek çözünürlüklü videolar izleyeceğiz’ dedi.

Helikopter deneyi

Mars’ta helikopter deneyi yapacağı açıklanan Persaverance uza aracının mini helikopter ile uçuş yapacak. Daha sonrasında asıl görevine dönecek olan Persaverance Mars’ta biyolojik yaşam olup olmadığını araştıracak.

‘Dünyada 3,5 milyar yıl önce yaşadığını biliyoruz’

ABD’de Califonia University’de görevli araştırmacı Bethany Ehlmann ‘Perseverance uzay aracı işine başlayınca dünyada bu yaşam formlarının 3,5 milyar yıl önce yaşadığını biliyoruz. Burada asıl merak ettiğimiz konu bu yaşam formları 3,5 milyar yıl önce Mars’ta da var mı?’ açıklamalarında bulundu.

Perseverance uzay aracı görevi kapsamında Jezero’nun eski delta noktasına gideceği açıklandı. Perseverance deltada araştırmalarını tamamladıktan sonra krater kenarına giderek yeni bir göreve başlayacak.

Uzay aracı uyduları yardımıyla 45 kilometre büyüklüğünde ki kraterde kil ve karbon araştırmaları yaparak kayıt yapacak ve bu kayıtları dünyaya gönderecek. Üzerinde bulunan uydularda mikroskobik araştırmalar yapması beklenen Perseverance’nin özel uyduları bulunuyor.

Toplanılan kaya, kil ve karbonatları içerisinde bulunan tüplere yerleştirerek krater merkezine bırakacak. Bu tüpler ilerleyen süreçlerde Mars’a gönderilen yeni uzay araçları tarafından toplanarak dünyaya getirilecek ve incelemeler başlayacak.

 




Son Güncelleme: 21.02.2021 02:00
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Anahtar Kelimeler:
MarsNasaPerseveranceSES KAYIT
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