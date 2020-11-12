İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

macOS Big Sur güncellemesi yenilikleri ve özellikleri

Apple Mac serisi laptoplar için yeni güncelleme macOS Big Sur 11.0 aktif edildi. Mac kullanıcıları yeni güncellemenin özelliklerini ve getirdiği yenilikleri araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 23:05
macOS Big Sur güncellemesi yenilikleri ve özellikleri
Takip Et:

Apple firmasına ait Mac serisi laptoplara beklenen güncelleme geldi. MacOS 11 Big Sur adı ile yayınlanan güncelleme kısa sürede Mac serisi laptop kullanan kişilerin ilgi odağı oldu. Mac kullanıcıları Big Sur güncellemesinin özelliklerini ve getirdiği yenilikleri araştırmaya başladı.

macOS Big Sur nasıl yüklenir?

Big Sur uygulaması Mac serisi laptoplar için bugüne kadar yayınlanmış en büyük güncellemelerden bir tanesidir. Güncellemede arayüz, simgeler ve menü çubuklarının yeniden tasarlanması ve İOS’un daha akıllı olduğu Big Sur uygulaması yeni tasarımlar ile çok büyük bir güncellemedir.

Güncellemeyi bilgisayarınıza kurmak için Sistem Tercihleri – Yazılım Güncelleme sekmesi üzerinden güncellemeyi başlatmanız yeterli olacaktır.

macOS Big Sur 11.0 özellikleri nelerdir?


macOS Big Sur 11.0 güncellemesinin en dikkat çeken özelliği Mesajlar uygulamasının düzeltilmesinde yapıldı. Mesajlar uygulaması daha kişiselleştirilebilir ve daha hızlı hale getirilirken ayrıca GIF ekleme, fotoğraf ve video gönderimlerinin daha hızlı yapılabilmesi için güncellemeler yapıldı.

Safari daha kullanışlı hale getirildi

macOS Big Sur 11.0 uygulamasının bir diğer önemli özelliği ise Safaride yapıldı. Güncelleme yapıldıktan sonra safariye girildiğinde tek tıkla çevrilebilir sayfalar bulunacak. Chrome’un uzun yıllardır kullandığı özellik macOS Big Sur 11.0 uygulaması ile kullanılabilir hale geldi.

Aynı zamanda safari çeviri dillerinin sayıları arttırılırken artık 7 dil arasında çeviri yapılabilecek. Öte yandan çerez engelleme ve gizli modda artık Safari için kullanılabilecek.

Safari üzerinden yapılan güncellemeler sayesinde Safari daha kişiselleştirilebilir ve daha özel bir hal aldı. ana sayfada özel renk, kısayollar ve eklentiler safariye eklendi. Java Script motorunda yapılan geliştirmeler sayesinde Apple Safari, Chrome’den %50 daha hızlı hale getirildi.

Haritalarda yenilik

Haritalarda kullanıcılardan sık sık şikayet alan Apple macOS Big Sur 11.0 güncellemesi ile haritalarda büyük bir güncellemeye gitmeye karar verdi. Yapılan güncellemeler sonrasında safariden alınan konumlar Apple Haritalarda rahatlıkla açılabilecek ve doğru konumu gösterecek. Aynı zamanda Macten bakılan konumlar Apple Watch ve iPhone’lara gönderilebilecek.



Son Güncelleme: 12.11.2020 23:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AppleMaçMacos Big Sur 11.0GüncellemeYenilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Beklenen akıllı telefon Xiaomi Mi 11 Snapdragon 875 ile gelecek!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Boşalan bataryasını 49 dakikada tam dolduran telefon üreticisi rekorları alt üst ediyor!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Teknoloji devlerine Türkiye'den ceza yağdı!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
Yeni Renault Captur Kasım ayından itibaren Türkiye'de satılacak!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
PlayStation 5 Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı!
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı
2021 Nissan Magnite Yeni Crossover tanıtımı yapıldı

Popüler Haberler

Alya dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Alya dizisi oyuncu kadrosu
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 13 Kasım 2020 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek neye işaret eder? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamları ve yorumları
ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kalk Gidelim Seyfettin Dal kimdir? Gerçek adı nedir? Ufuk Özkan hakkında bilgiler
Fransa'nın uçak gemisinde 668 kişide koronavirüs tespit edildi
The Taste Türkiye birincisi kim oldu? Muhittin Fidan kimdir?
Kanalların yayın akışları 5 Aralık Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Emeklilere 509 TL ödeme yapılacak!
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Koronavirüs döneminde cinsel yaşamda nelere dikkat etmeli? Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi?
Kredi sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son gelişmeler neler?
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 13 Kasım 2020 Cuma Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.