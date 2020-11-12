macOS Big Sur güncellemesi yenilikleri ve özellikleri

Apple firmasına ait Mac serisi laptoplara beklenen güncelleme geldi. MacOS 11 Big Sur adı ile yayınlanan güncelleme kısa sürede Mac serisi laptop kullanan kişilerin ilgi odağı oldu. Mac kullanıcıları Big Sur güncellemesinin özelliklerini ve getirdiği yenilikleri araştırmaya başladı.

macOS Big Sur nasıl yüklenir?

Big Sur uygulaması Mac serisi laptoplar için bugüne kadar yayınlanmış en büyük güncellemelerden bir tanesidir. Güncellemede arayüz, simgeler ve menü çubuklarının yeniden tasarlanması ve İOS’un daha akıllı olduğu Big Sur uygulaması yeni tasarımlar ile çok büyük bir güncellemedir.

Güncellemeyi bilgisayarınıza kurmak için Sistem Tercihleri – Yazılım Güncelleme sekmesi üzerinden güncellemeyi başlatmanız yeterli olacaktır.

macOS Big Sur 11.0 özellikleri nelerdir?

Safari daha kullanışlı hale getirildi

macOS Big Sur 11.0 güncellemesinin en dikkat çeken özelliği Mesajlar uygulamasının düzeltilmesinde yapıldı. Mesajlar uygulaması daha kişiselleştirilebilir ve daha hızlı hale getirilirken ayrıca GIF ekleme, fotoğraf ve video gönderimlerinin daha hızlı yapılabilmesi için güncellemeler yapıldı.

macOS Big Sur 11.0 uygulamasının bir diğer önemli özelliği ise Safaride yapıldı. Güncelleme yapıldıktan sonra safariye girildiğinde tek tıkla çevrilebilir sayfalar bulunacak. Chrome’un uzun yıllardır kullandığı özellik macOS Big Sur 11.0 uygulaması ile kullanılabilir hale geldi.

Aynı zamanda safari çeviri dillerinin sayıları arttırılırken artık 7 dil arasında çeviri yapılabilecek. Öte yandan çerez engelleme ve gizli modda artık Safari için kullanılabilecek.

Safari üzerinden yapılan güncellemeler sayesinde Safari daha kişiselleştirilebilir ve daha özel bir hal aldı. ana sayfada özel renk, kısayollar ve eklentiler safariye eklendi. Java Script motorunda yapılan geliştirmeler sayesinde Apple Safari, Chrome’den %50 daha hızlı hale getirildi.

Haritalarda yenilik

Haritalarda kullanıcılardan sık sık şikayet alan Apple macOS Big Sur 11.0 güncellemesi ile haritalarda büyük bir güncellemeye gitmeye karar verdi. Yapılan güncellemeler sonrasında safariden alınan konumlar Apple Haritalarda rahatlıkla açılabilecek ve doğru konumu gösterecek. Aynı zamanda Macten bakılan konumlar Apple Watch ve iPhone’lara gönderilebilecek.