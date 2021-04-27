İOS 14.5’la aynı saatlerde yayınlanan Big Sur 11.3; AirTag desteği ve yeni Siri seslerine ilave olarak Xbox ile Playstation’un kontrolcülerine yönelik uyumluluk gibi pek çok özelliği de beraberinde getirdi. Peki, macOS Big Sur 11.3 güncellemesi ile Mac’e gelen yeni özellikler neler? İşte detaylar…

MacOS Big Sur 11.3 hangi yenilikleri sunuyor?

AirTag desteği: Apple, kullanıcılarının kaybettiği eşyaların nerede olduğunu bulabilmelerini sağlayan AirTag cihazını macOS’e entegre etti. “Bul” uygulamasının sayesinde AirTag’inizi yerleştirdiğiniz eşyanın yerini kolaylıkla bulabiliyorsunuz. AirTag’in kendisini kaybettiğiniz zaman da, Kayıp Modu devreye girmekte. Cihaz otomatik olarak size bilgi veriyor. iPhone ve iPad uygulamaları daha iyi çalışacak: Bilindiği gibi Silikon M1 işlemcili Mac’ler, iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırabiliyor. Apple, macOS Big Sur 11.3 güncellemesi ile bu desteği biraz daha geliştirdi. Bundan sonra Mac sahibi olanlar, iPhone uygulamalarının pencerelerini tekrardan boyutlandırabilecek ve ilgili uygulamanın tam çözünürlüklü sürümünü çalıştırabilecek. Aynı zamanda iPhone ile iPad oyunları için klavye, fare ve izleme dörtgeni desteği de macOS Big Sur 11.3’ün diğer özellikleri içinde yer almakta. Yeni emojiler: Kimi çift emojilerine farklı tonlar ile renk desteği sağlandı. Aynı zamanda yeni yüz emojileri, kalp emojileri, sakallı kadın emojisi eklendi. Siri sesleri: Siri’ye yeni ses seçenekleri eklendi. Apple Müzik: Otomatik oynatma ve şehir haritaları desteği eklendi. Safari tarayıcısına şu özellikler ilave edildi:

Başlangıç sayfasındaki bölüm sırası bundan sonra özelleştirilebilmekte.

Ek WebExtensions API sayesinde geliştiriciler yeni sekme sayfasının yerine geçen uzantıları oluşturabilecekler.

Web Speech API sayesinde geliştiriciler gerçek zamanlı altyazı, dikte ve sesli navigasyon özelliklerini web sayfalarına katabilecekler.

WebM ile Vorbis video ve ses formatı desteği verildi.

Bu Mac hakkında bölümünde şu verilere erişim sağlanacak:

Servis kısmında Apple garanti durumu ile AppleCare+ kapsamı (Apple Kimliği ile giriş yapılmasını gerektirir)



Hatırlatmalar: Bugünün akıllı listesini sıralayabiliyorsunuz. MacOS 11.3, bu sırayı cihazlarınız arası senkronize etmenize de olanak sağlıyor.

Hatırlatma listelerinizi de yazdırabiliyorsunuz.

Oyun: Xbox Series X | S Kablosuz Oyun Kumandası ya da Sony PS5 DualSense Kablosuz Kumanda desteği eklemesi yapıldı. M1 çipli bilgisayarlar için hazırda bekletme desteği getirildi.

Güncelleme nasıl yükleniyor?

Mac’inizin kilidini açmalısınız,

Apple logosuna tıklamalısınız,

Sistem tercihlerine basmalısınız,

Yazılım Güncelleme seçeneğini seçmelisiniz.

MacOS Big Sur 11.3 güncellemesi aşağıdaki adımlar uygulanarak yüklenebiliyor:

Mac’iniz güncellemeyi otomatik olarak indirmeye başlayacaktır. İndirme işlemi bittikten sonra da macOS Big Sur 11.3 cihazınıza yüklenecek.