macOS Big Sur 11.1 güncellemesi ile gelen yenilikler ne?

Mac kullanıcıları tarafından ilgiyle beklenen macOS Big Sur 11.1 güncellemesi geldi. İlk ara sürüm güncellemesi olan güncelleme ile pek çok yeni özellik geldi.

Bu özelliklerden ilki Apple News’in bildirimlerden ulaşılabilir olması oldu. Bu sayede kullanıcılar bildirim bölümünden haberlere ulaşabilecek. Bir diğer yenilik ise ses kalitesine getirildi. Güncelleme ile birlikte gürültü engelleme ve şeffaflık modları ile daha iyi müzik dinleme deneyimi sunulacak.

Apple TV+’ın güncelleme ile yenilenen versiyonunda arama sonuçları bölümü eklendi. Bu sayede kullanıcılar içeriklere daha kolay erişebilecekler. AppStore’a getirilen yenilik ise gizlilik ayarları konusunda oldu. Bundan böyle AppStore’da gizlilik bilgileri de yer alacak ayrıca yatay ve dikey kullanma fonksiyonları da getirildi.

Fotoğraflar uygulamasına getirilen yenilik ile Apple ProRAW fotoğrafları kullanıcılar tarafından düzenlenebilecek. Safari de ise Ecoasia arama motoru kullanılabilecek. Yeni güncelleme ile hata düzeltmeleri de yapıldı. Bluetooth ve QuickTime’da var olan bazı hata düzeltmeleri yapıldı.