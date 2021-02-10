MacBook batarya sorunu çözüldü

2016 ve 2017 yılında çıkmış olan MacBook Pro’larda şarj sorunu ortaya çıktı. Kullanıcılar, MacBook Pro’larını şarj edemediklerini Apple’a bildirdi.
macOS 11.2 güncellemesini yapanlarda bu problem ortaya çıktı. Sorunu öğrenene Apple, güncellemenin bir üst sürümü oan macOS 11.2.1 yamasını çıkardı. Apple, son yayınladığı sürüm ile problemin ortan kalktığını söylemesine rağmen isteyen kullanıcıların pillerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini de ekliyor. Ayarlar bölümünde yer alan pil sağlığına bakan kullanıcılar, “servis önerilir” uyarısını görüyor. Bu uyarıya sahip olan kullanıcıların pilleri ücretsiz bir şekilde değiştirilecek.
Son Güncelleme: 10.02.2021 14:35