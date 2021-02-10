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MacBook batarya sorunu çözüldü

macOS 12.2.1'in yayınlanmasının ardından 2016 ve 2017 model MacBook Pro kullanıcıları, batarya sorunuyla karşı karşıya geldi. Apple, pillerin ücretsiz değiştirileceğini duyurdu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:35
MacBook batarya sorunu çözüldü
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2016 ve 2017 yılında çıkmış olan MacBook Pro’larda şarj sorunu ortaya çıktı. Kullanıcılar, MacBook Pro’larını şarj edemediklerini Apple’a bildirdi.

MacBook’lar kullanıcıların bütün işlerini hallederken sürekli şarja takma sorunu yaşatmaması sebebiyle de oldukça seviliyor. MacBook’lar çok uzun süre boyunca hiç şarja takılmadan kullanılabiliyor. Apple’ın getirdiği yeni macOS güncellemesiyle birlikte kullanıcılar sorun yaşamaya başladı. Sorun sebebiyle MacBook’lar şarj aletini okumamaya başladı.

macOS 11.2 güncellemesini yapanlarda bu problem ortaya çıktı. Sorunu öğrenene Apple, güncellemenin bir üst sürümü oan macOS 11.2.1 yamasını çıkardı. Apple, son yayınladığı sürüm ile problemin ortan kalktığını söylemesine rağmen isteyen kullanıcıların pillerinin ücretsiz olarak değiştirileceğini de ekliyor. Ayarlar bölümünde yer alan pil sağlığına bakan kullanıcılar, “servis önerilir” uyarısını görüyor. Bu uyarıya sahip olan kullanıcıların pilleri ücretsiz bir şekilde değiştirilecek.



Son Güncelleme: 10.02.2021 14:35
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Anahtar Kelimeler:
MacosMacBookApplePilBataryaMacbook Pro
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