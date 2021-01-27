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Lord of The Rings: Gollum ertelendi! Oyun 2022'de çıkacak

Merakla beklenen oyun Lord of The Rings: Gollum'un çıkış tarihi ertelendi. Oyunun ertelenme sebebini şirket açıkladı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:11
Lord of The Rings: Gollum ertelendi! Oyun 2022'de çıkacak
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Deadalic Entartainment'in Lord of The Rings: Gollum'u 2021'de piyasaya sürmesi bekleniyordu.Şirket, hayranlara daha iyi bir oyun sunmak için oyunun çıkış tarihini 2022 yılına ertelediklerini duyurdu.

 

Şirket, 2019 yılında oyunun tanıtımını gerçekleştirmişti. Birkaç ay önce ise oyunun Steam, PlayStation ve Xbox'da yer alacağını fragmanla yayınlamıştı. Deadalic'in açıklamalarına göre oyun 2021'de çıkacaktı.

 

Şirketten hayranlara ücüzü haber geldi ve oyunun seneye yani 2022 yılında çıkacağını duyurdu. Yüzüklerin Efendisi kitaplarının ve filmlerin hayranı olanlar, Orta Dünya'yla alakalı olan Middle Earth: Shadow of Mordor ve Shadow of War oyunlarını oynayabiliyordu. Gollum oyununun çıkacak olması, Yüzüklerin Efendisi hayranlarını bir hayli sevindirmişti. Fakat oyun şirketi, oyunun aksiyonla dolu olmadığını aksine Gollum'un zekasının ve yeteneklerinin oyunda etkili olacağını duyurdu.

 

Şirketin yaptığı açıklamaya göre oyun playStation 5'de uyumlu hale getirilecek. Işın izleme teknolojisini de oyuna dahil edeceklerini söylediler. Deadalic, uzun zamandır oyunu bekleyen hayranların karşısına mükkemmel bir oyun çıkarmak istiyor. Bu sebeple oyunun çıkış yılı 2022'ye ertelendi. Oyunun tam olarak hangi tarihte çıkacağı bilinmiyor.



Son Güncelleme: 27.01.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
LotrLord Of The RingsGollum
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