LOL Urf Modu Ne Zaman Gelecek 2022

Dünyanın en popüler online oyunlarından birisi olan League of Legends’e (LOL) yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. Bir süredir oyuna geleceği konuşulan URF modunun ne zaman geleceği milyonlarca oyun severin ana gündem başlıklarından birisini oluşturuyor. LOL’ün yapımcı şirketi olan Riot Games’in URF modunu yayınlamaya hazırladığı ortaya atılan bazı iddialar arasında yer alıyor.

LOL URF Modu Ne Zaman Gelecek?

League of Legends (LOL) oyunu içerisindeki bazı mekaniklerin yavaşlığı bir çok oyun severin keyfini kaçıran konulardan bir tanesiydi. Edinilen bilgilere göre LOL’ün yeni oyun modu URF sayesinde oyun içerisindeki saysıız skin kolaylıkla yenilenebilecek ve karakterlerin saldırıları daha hızlı ve etkili hale gelecek.

Bazı oyun haber sitelerinin yayınladığı bilgilere göre LOL URF modunun bugün içerisinde tüm oyuncuların kullanımına açılabilir. Fakat Riot Games’ten konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

https://youtu.be/O99yEW8ygDE