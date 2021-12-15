İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci kez baba oldu!
Son Dakika
İtalya Başbakanı Boris Johnson'ın yedinci...

LOL Urf Modu Ne Zaman Gelecek 2022

Oyun severlerin büyük bir merakla beklediği LOL Urf modunun geleceği tarih merak ediliyor. Bir çok insan internet üzerinden LOL Ufr modu ne zaman gelecek 2022 terimlerini araştırıyor. İşte detaylar...

15 Aralık 2021 Çarşamba 15:12
LOL Urf Modu Ne Zaman Gelecek 2022
Takip Et:

Dünyanın en popüler online oyunlarından birisi olan League of Legends’e (LOL) yeni güncellemeler gelmeye devam ediyor. Bir süredir oyuna geleceği konuşulan URF modunun ne zaman geleceği milyonlarca oyun severin ana gündem başlıklarından birisini oluşturuyor.  LOL’ün yapımcı şirketi olan Riot Games’in URF modunu yayınlamaya hazırladığı ortaya atılan bazı iddialar arasında yer alıyor.

LOL URF Modu Ne Zaman Gelecek?

League of Legends (LOL) oyunu içerisindeki bazı mekaniklerin yavaşlığı bir çok oyun severin keyfini kaçıran konulardan bir tanesiydi. Edinilen bilgilere göre LOL’ün yeni oyun modu URF sayesinde oyun içerisindeki saysıız skin kolaylıkla yenilenebilecek ve karakterlerin saldırıları daha hızlı ve etkili hale gelecek.

Bazı oyun haber sitelerinin yayınladığı bilgilere göre LOL URF modunun bugün içerisinde tüm oyuncuların kullanımına açılabilir. Fakat Riot Games’ten konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

 


https://youtu.be/O99yEW8ygDE

Son Güncelleme: 15.12.2021 15:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
League Of LegendsLolLOL URF ModuRiot Games
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vidyozone abonelik nasıl iptal edilir? Vidyozone nedir?
Vidyozone abonelik nasıl iptal edilir? Vidyozone nedir?
İstanbul Drone şampiyonası ne zaman?
İstanbul Drone şampiyonası ne zaman?
Windows 10 sürümü için gizlilik ayarları nedir? Bilgisayarımızı nasıl güvende tutarız?
Windows 10 sürümü için gizlilik ayarları nedir? Bilgisayarımızı nasıl güvende tutarız?
Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını nasıl önlersiniz? Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?
Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını nasıl önlersiniz? Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 15 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 15 Aralık 2021 Çarşamba Instagram giriş sorunu
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
LOL Urf Modu Ne Zaman Gelecek 2022
Kuveyt Türk araç kredisi faiz oranı ve vadesi nedir? Kimler faydalanabilir?
16 Aralık 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 16 Aralık Perşembe at yarışı programı
Pembe Coşkun Altunay kimdir? Pembe Coşkun Altunay dizi ve filmleri
TJK 15 Aralık 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Kıdem tazminatı nedir? İşçi hangi durumlarda kıdem tazminatı alabilir?
Şeftali ve Nektarin cilde faydalı mı? Cilt sorunu olanların imdadına şeftali ve nektarin yetişiyor
Pirinç yetiştiriciliği nasıl yapılır?pirinç satış fiyatları belli oldu !
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Aktör (Oyuncu) maaşı ne kadardır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Aslı Ünsalan kimdir? Nerelidir? Aslı Ünsalan nerede oturuyor?
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?
Altın ve gümüş kuyumcu maaşı ne kadar? Altın ve gümüş kuyumcu ne iş yapar?
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven'in görev aldığı yapımlar
Nur Güven kimdir, nerede doğmuştur? Nur Güven evli mi? Nur Güven kaç yaşında?
Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri dizisinin Adam Wilson'ı Kimdir?
TRT 1'in yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı uyarlama mı? Hangi diziden uyarlama?
Yüksel Aksu kimdir? YönetmenYüksel Aksu’nun yer aldığı projeler
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.