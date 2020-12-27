Lityum nedir, nerelerde kullanılır? Lityum özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından lityum nedir sorusu merak konusu oldu.

Lityum ülkemizde yerli arabanın bataryasında kullanılacak. Bu nedenle çok önemli görülen bu madenin işlenme süreci başlatılacak.

Lityum nedir?

Lityum 1A grubunda yer alan alkali metallerden biridir. İnsan vücudunun en temel gereksinimlerinden de biri olan lityum, yumuşak bir yapıya sahiptir. Sembolü Li olan element ilk kez 1817 yılında İsveçli kimyagerler tarafından keşfedilmiştir. 1990 yılında ise Amerika’da bulunan maden yataklarında yüksek miktarda lityum bulunmuştu. Lityumun en çok olduğu ülkeler Şili, Portekiz ve Avusturalya’dır.

Lityum nerelerde kullanılıyor?

Lityum cam, seramik ve porselen üretiminde kullanılır. Petalit, lepidolit ve ambilojenitin kullanılabilmesi için herhangi bir ön zenginleştirme gerekmez. Lityum cam üretiminin ana bileşenleri arasında yer almaz ancak ikamelerine göre daha çok akışkanlık sağladığı için tercih edilir.

Cam’ın yanı sıra seramik üretiminde de kullanılan lityum, seramik üretiminin aranan malzemelerindendir. Seramik üretiminde karışım daha çok demirden oluşur ve lityum az kullanılır. Bu karışım en çok tercih edilen ve ideal seramik türüdür.

Bir başka kullanım alanı Fiber olan lityum, fiber üretiminde kullanıldığında çevreye verilen zarar daha az olur. Bu nedenle sıkça tercih edilir. Metalurji alanında da kullanılan lityum, cüruf alışkanlığının düzenleyicisidir. Metalik lityum en çok butil lityum üretiminde yani eczacılık, roket yakıtı kullanılır. Bunun yanı sıra tıpta manik depresyon tedavisinde de kullanılan lityum, bileşikleri sayesinde oluşturulan karışımlarla motor yağı, gres üretimlerinde ve soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Lityum özellikleri

Lityum elementi, gümüş renge sahip olup yumuşak bir yapısı vardır. Bıçakla bile kesilebilecek yumuşaklıkta olan element oksijen ile tepkimeye girebilir. Lityumun en önemli özelliği oksijen ile tepkimeye girerek oksitlenmesidir. Gümüş renkli lityum, oksijen ile tepkimeye girdiğinde kararır.

Simgesi Li olan lityum elementi periyodik tabloda 1A grubunda yer alırken, element en çok Şili, Portekiz ve Avustralya’da bulunuyor.