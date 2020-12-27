İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Lityum nedir, nerelerde kullanılır? Lityum özellikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Lityum nedir, nerelerde kullanılır ve lityum özellikleri nelerdir soruları gündem oldu.

27 Aralık 2020 Pazar 16:05
Lityum nedir, nerelerde kullanılır? Lityum özellikleri
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından lityum nedir sorusu merak konusu oldu.

Lityum ülkemizde yerli arabanın bataryasında kullanılacak. Bu nedenle çok önemli görülen bu madenin işlenme süreci başlatılacak.

Lityum nedir?

Lityum 1A grubunda yer alan alkali metallerden biridir. İnsan vücudunun en temel gereksinimlerinden de biri olan lityum, yumuşak bir yapıya sahiptir. Sembolü Li olan element ilk kez 1817 yılında İsveçli kimyagerler tarafından keşfedilmiştir. 1990 yılında ise Amerika’da bulunan maden yataklarında yüksek miktarda lityum bulunmuştu. Lityumun en çok olduğu ülkeler Şili, Portekiz ve Avusturalya’dır.

Lityum nerelerde kullanılıyor?

Lityum cam, seramik ve porselen üretiminde kullanılır. Petalit, lepidolit ve ambilojenitin kullanılabilmesi için herhangi bir ön zenginleştirme gerekmez.  Lityum cam üretiminin ana bileşenleri arasında yer almaz ancak ikamelerine göre daha çok akışkanlık sağladığı için tercih edilir.

Cam’ın yanı sıra seramik üretiminde de kullanılan lityum, seramik üretiminin aranan malzemelerindendir. Seramik üretiminde karışım daha çok demirden oluşur ve lityum az kullanılır. Bu karışım en çok tercih edilen ve ideal seramik türüdür.

Bir başka kullanım alanı Fiber olan lityum, fiber üretiminde kullanıldığında çevreye verilen zarar daha az olur. Bu nedenle sıkça tercih edilir. Metalurji alanında da kullanılan lityum, cüruf alışkanlığının düzenleyicisidir. Metalik lityum en çok butil lityum üretiminde yani eczacılık, roket yakıtı kullanılır. Bunun yanı sıra tıpta manik depresyon tedavisinde de kullanılan lityum, bileşikleri sayesinde oluşturulan karışımlarla motor yağı, gres üretimlerinde ve soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Lityum özellikleri

Lityum elementi, gümüş renge sahip olup yumuşak bir yapısı vardır. Bıçakla bile kesilebilecek yumuşaklıkta olan element oksijen ile tepkimeye girebilir. Lityumun en önemli özelliği oksijen ile tepkimeye girerek oksitlenmesidir. Gümüş renkli lityum, oksijen ile tepkimeye girdiğinde kararır.

Simgesi Li olan lityum elementi periyodik tabloda 1A grubunda yer alırken, element en çok Şili, Portekiz ve Avustralya’da bulunuyor.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LityumMadenEti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Epic Games 26 Aralık ücretsiz oyunu belli oldu!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Amazon Türkiye'de satışa sunulan Playstation 5 saniyeler içerisinde tükendi! Playstation 5 tekrar satışa sunulacak!
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası! 24 Aralık için Inside oyunu ücretsiz sunuldu
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest duyuruldu!
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
Yeni nesil konsolların en pahalı satıldığı ülkeler listelendi! Listede Türkiye'de var
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp kullananlar dikkat! 2021'den itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

Popüler Haberler

Lityum nedir, nerelerde kullanılır? Lityum özellikleri
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
503 hatası nedir, nasıl düzeltilir?
2020 Aralık hacamat takvimi
İbo Show 31 Aralık yılbaşı gecesi konukları kimler? İbo Show yılbaşı özelde kimler var?
Netflix Kin filmi konusu nedir? Yılmaz Erdoğan başrolde olacak!
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Savaşçı 2021 yeni sezon oyuncu kadrosu ve karakterleri
Aralık 2020 işsizlik maaş ödemesi yılbaşından önce yatar mı, ne zaman yatar?
En uygun konut kredisi faiz oranı uygulayan banka hangisi? Konut kredisi faizleri uçuyor!
La Casa De Papel 5. sezonda neler olacak? Ekibe yeni katılacak isimler kimler olacak? Berlin ölecek mi?
Kanalların yayın akışları 25 Ekim Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Gittigidiyor Black Cuma 2020 Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünleri
Afili veya Afilli kelime anlamı nedir? Afili aşk ne demek?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz nerelidir?
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları
Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
TUİK enflasyon rakamları ve toplu sözleşme gereği Ocak ayında alınacak zam toplam ne kadar olacak? 2021 öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.