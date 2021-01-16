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LinkedIn'den Türkiye adımı! Temsilci atıyor

Sosyal paylaşım platformlarından LinkedIn, Türkiye'ye temsilci atamaya karar verdi. Karara ilişkin ilk açıklama ise Ulaştırma Bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:51
LinkedIn'den Türkiye adımı! Temsilci atıyor
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Sosyal medya yasası olarak bilinen kanuna ilişkin yurt dışı kaynaklı tüm sosyal medya platformlarının Türkiye'ye temsilci ataması gerçekleştirmesi belirtilmişti. Google, YouTube, Tiktok ve Dailymotion'un temsilci atamasını yapmalarının ardında sosyal medya platformalrına verilen sürenin bitimine sayılı günler kala bir hamle de LinkedIn'den  geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı bir açıklamada sosyal paylaşım platformu LinkedIn'in Türkiye'ye temsilci atayamaya karar verdiğini duyurdu. Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya ağları ile reklam anlaşması yapan şirketlere de ayrıca ceza kesilmesinin yasada olan kanun kapsamında olduğunu vurgulayan Sayan, Türkiye'de yaşayan vatandaşların da tıpkı Avrupa ülkelerinde yaşayan diğer vatandaşlar gibi taciz, siber saldırı ve özel hayat gizliliğini ihlal gibi şikayetlerde şikayet etme haklarının doğabileceğini söyledi. 

Vatandaşların taleplerine daha hızlı bir şekilde çözüm bulacaklarını sözlerine ekleyen Sayan, sağlayıcılara olan çağrılarında herhangi bir reklam yasağı veya bant cezası almadan en kısa zamanda temsilcilerini göreve göndermeleri gerektiğini kaydetti.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:51
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Anahtar Kelimeler:
LinkedInTürkiyeTemsilci Atama
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