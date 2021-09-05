LinkedIn eski sürümüne dönme kararı aldı

LinkedIn’in almış olduğu karara göre önemli bir değişime doğru gitmekte. Şirket, daha önce yayınladığı ve neredeyse bir yıldır kullanılan hikaye özelliğini kaldırma kararı aldı. Hikayeler kısmının pek ilgi görmediğini söyleyen şirket, bu özelliğin artık olmayacağını söyledi. Bunun dışında daha kalıcı içerikler yöneleceklerini belirttiler. Yetkiler, hikaye özelliğinin ne zaman kaldırılacağının tarihini de verdi.

Eylül ayında hikâyeler bitiyor

Twitter’da Fleets’i sonlandırmıştı

Şirket, bir süredir bünyesinde bulunan hikaye özeliğini bu ay kaldıracağını duyurdu. Henüz hangi gün kesin bir şekilde kaldırılacağı açıklanmadı ama ilerleyen günlerde resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

Twitter, Instagram’ın hikayeler özelliğinin başarılı olmasından sonra kendisi içinde Fleets isminde özelliği denemişti. Beklentileri karşılamayan Fleets, birkaç ay sonra şirketin yapmış olduğu güncelleme ile uygulamadan kaldırıldı.

1 yıldır kullanılıyordu

linkedIn’in hikaye özelliği bir senedir kullanılmaktaydı. Fakat, birçok kullanıcı bu gelen özelliğe ısınamamıştı. Katılım olmayınca da şirket, aldığı kararla uygulamanın bu özelliğini kaldırma kararı aldı. Verilen bu kararla uygula eski sürümüne dönecek. Hikaye özelliği her uygulama için pek de iyi olmayabiliyor. Instagram ve Snapchat uygulamaları bu konuda başarılı olsalar da diğer sosyal medya uygulamalarında benzer başarılar söz konusu değil.

