İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Lili Kapandı Mı? Postegro kapandı mı, kaldırıldı mı? Instagram gizli profilleri görme uygulaması Postegro kapandı mı?

Instagram'da yer alan gizli profillere bakmayı sağlayan Postegro uygulaması kısasüre önce kapanmış ardından Lili ismi ile erişime açılmıştı. Lili uygulamasının da kapanması ile Lili uygulaması ne zaman açılacak sorusu araştırılmaya başlandı.

16 Nisan 2021 Cuma 03:46
Lili Kapandı Mı? Postegro kapandı mı, kaldırıldı mı? Instagram gizli profilleri görme uygulaması Postegro kapandı mı?
Takip Et:

Instagram'da gizli hesapları görüntülemek isteyen kişilerin kullandığı Postegro uygulamasına bir süredir erişilemiyordu. 11 Nisan gününde erişime kapanan ve kullanıcıların giriş yapamadığı Postegro uygulaması kapandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Postegro kapatıldı mı?

Gizli olan profilleri görüntülemeyi sağlayan Postegro uygulaması önce Play Store'dan kaldırılmış ardından ise giriş yapılamaz hale gelmişti. Ardından Lili ismi ile yeniden hizmet vermeye başlayan uygulama yeniden kapandı. Uygulamada Premium üyelik alan kişiler üyelikleri yenilenecek mi yoksa mağdur mu olacakları sorusunun yanıtını merak ediyor. Ayrıca uygulamanın pek güvenilir olmaması nedeni ile kendi hesapları ile uygulamaya giriş yapan kişilerin hesaplarının çalınma ihtimali de bulunuyor.

Postegro ya da Lili uygulaması farklı bir isimle devam edecek mi henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde uygulama farklı bir isimle kullanıcılara sunulacak mı belli olacaktır.



Son Güncelleme: 16.04.2021 03:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiliPostegro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunları hangileri? Epic Games'den 3 ücretsiz oyun
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunları hangileri? Epic Games'den 3 ücretsiz oyun
Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak? 2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi!
Honda Civic 2021 ne zaman çıkacak? 2021 Honda Civic iç tasarımı görüntülendi!
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
Turkcell Ramazan Ayı Salla Kazan kampanyası hediye gönder
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
BluTV ücretsiz izlemek için yapmanız gerekenler
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları
GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 konusu ne olacak?
GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 konusu ne olacak?

Popüler Haberler

Lili Kapandı Mı? Postegro kapandı mı, kaldırıldı mı? Instagram gizli profilleri görme uygulaması Postegro kapandı mı?
Kripto para alış verişi yasaklandı mı? Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple ve diğer coinler yasaklanacak mı?
Bonkis dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti kalorisi nedir?
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
İstanbul, Ankara, İzmir 16 Nisan Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?
Yeni kripto para düzenlemesi ile neler değişecek? Kripto para alım satımı yasaklandı mı?
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Nisan 2021 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Toki konut kredisi nasıl alınır? Nisan 2021 Toki'den ev almak için kredi veren bankalar
Sahurda ne yemeli? Sahurda yenirse tok tutan yiyecekler
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Canlı izle Roma Ajax Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Roma Ajax maçı Selçuk Sports Netspor izle
16 Nisan 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılıyor mu? Bitcoin ve alt coinler ile ödeme yapılamayacak mı?
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Papara Coin alım satım işlemleri yasaklandı mı? Binance, Paribu ve BTCtürk Papara ödeme yapılacak mı?
Kripto para karası sonrası Papara kapanacak mı? Papara Coin alım satım durdu mu?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.