Lili Kapandı Mı? Postegro kapandı mı, kaldırıldı mı? Instagram gizli profilleri görme uygulaması Postegro kapandı mı?

Instagram'da gizli hesapları görüntülemek isteyen kişilerin kullandığı Postegro uygulamasına bir süredir erişilemiyordu. 11 Nisan gününde erişime kapanan ve kullanıcıların giriş yapamadığı Postegro uygulaması kapandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Postegro kapatıldı mı?

Gizli olan profilleri görüntülemeyi sağlayan Postegro uygulaması önce Play Store'dan kaldırılmış ardından ise giriş yapılamaz hale gelmişti. Ardındanismi ile yeniden hizmet vermeye başlayan uygulama yeniden kapandı. Uygulamada Premium üyelik alan kişiler üyelikleri yenilenecek mi yoksa mağdur mu olacakları sorusunun yanıtını merak ediyor. Ayrıca uygulamanın pek güvenilir olmaması nedeni ile kendi hesapları ile uygulamaya giriş yapan kişilerin hesaplarının çalınma ihtimali de bulunuyor.

Postegro ya da Lili uygulaması farklı bir isimle devam edecek mi henüz bilinmiyor. İlerleyen günlerde uygulama farklı bir isimle kullanıcılara sunulacak mı belli olacaktır.